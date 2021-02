Die chinesische Mission zum Mars befindet sich in der Nähe der Umlaufbahn des Roten Planeten

Die Mission wird auch eine neue Premiere auf dem Roten Planeten versuchen: fliege einen Hubschrauber in der dunstigen Atmosphäre des Mars. Der Ingenuity-Hubschrauber der NASA wird kurz nach der Landung vom Rover abgesetzt. Dann wird er eine Reihe von Testflügen in Luft versuchen, die so dünn ist wie die oberen Teile der Erdatmosphäre, um zu demonstrieren, dass der Mars sowohl in der Luft als auch am Boden erforscht werden kann.

Welche anderen Raumschiffe untersuchen derzeit den Mars?

Es gibt ein paar Leute auf dem roten Planeten.

Sechs Orbiter untersuchen derzeit den Planeten aus dem Weltraum. Drei wurden von der NASA dorthin geschickt: Mars Odyssey, 2001 gestartet, Mars Reconnaissance Orbiter, 2005 gestartet, und MAVEN, das 2013 die Erde verlassen hat.

Europa hat zwei Raumschiffe im Orbit. Der Mars Express Orbiter wurde 2003 gestartet und der ExoMars Trace Gas Orbiter startete 2016 und wird mit dem russischen Weltraumprogramm geteilt.

Indien betreibt das sechste Raumschiff, die Mars Orbiter Mission, auch bekannt als Mangalyaan, die 2013 gestartet wurde.

Derzeit sind zwei amerikanische Missionen vor Ort im Einsatz. Curiosity ist seit 2012 in Bewegung. Dazu kommt InSight, das seit 2018 Marsquakes und andere interne Eigenschaften des Roten Planeten untersucht. Eine dritte US-Mission, der Opportunity Rover, lief 2019 aus, als ein Staubsturm ihn traf. Macht verlieren. .