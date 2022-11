Die Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger enthüllte einmal einen WWE-Star, den er in seiner Blütezeit meiden würde, und es war nicht Hulk Hogan

Arnold Schwarzenegger ist eine Bodybuilding-Ikone und einer der erfolgreichsten Athleten des Sports. Als siebenfacher Mr. Olympia-Gewinner ist sein Körperbau seit Jahrzehnten der Goldstandard im Bodybuilding. Austrian Oak war auch einer der mächtigsten Männer im Gewichtheben und hielt im Laufe seiner Karriere verschiedene Rekorde.

Auch heute noch sieht er so gut aus wie eh und je, als zu seiner Blütezeit kaum jemand an den Terminator herankam. Die Actionfilm-Ikone ist auch ein großer Wrestling-Fan und machte einmal einem WWE-Star ein großes Kompliment.

Es ist wahr, dass nur sehr wenige Menschen auf der Welt daran denken würden, mit Schwarzenegger in seiner Blütezeit zu konkurrieren. Allerdings hat er selbst einmal erklärt, dass er selbst in seinen besten Jahren nicht gerne einem bestimmten WWE-Star gegenübergetreten wäre und nein, es ist nicht Hulk Hogan. Dies, obwohl Hulkster sofort einen größeren Bizeps als Arnold anspannte.

Arnold Schwarzenegger sagte, er würde nicht gerne mit einem WWE-Superstar konkurrieren

Arnold Schwarzenegger hatte eine erfolgreiche Karriere als Bodybuilder und kann dafür verantwortlich gemacht werden, dass er den Sport bekannt gemacht hat. Seine beeindruckenden Kraft- und Kraftakte wurden in kürzester Zeit zum Stadtgespräch. Um seine Stärke erahnen zu lassen, lehnte er sich einst auf eine Mammutbank 525 Pfund.

Neben der Teilnahme an olympischen Gewichtheber-Events war er auch im Powerlifting erfolgreich, bevor seine Bodybuilding-Karriere begann. Seine persönliche Kniebeugen-Bestleistung war 474 Pfund. Sein Kreuzheben wog 683 Pfund. Ganz zu schweigen davon, dass er knapp über 21 Jahre alt war, als er diese Zahlen zusammenbrachte. Man kann mit Sicherheit sagen, dass er in seiner Blütezeit ziemlich unantastbar war.

In einem Interview von 2015 fragte IGN Schwarzenegger, der auch ein Wrestling-Fan ist, ob er in seiner Blütezeit stärker als Brock Lesnar von WWE gewesen sei. Die Bodybuilding-Ikone antwortete, dass Lesnar ein Freak sei und er sich nicht sicher sei, ob er ihm jemals in einem Gewichtheberwettbewerb gegenüberstehen würde.

Arnold sagte, „Ich stand neben Brock. Es ist ein Ungeheuer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals mit jemandem, der so groß ist, an einem Hebeturnier teilnehmen möchte.

In der Tat ist es ein riesiges Lob von einem Mann, der eine ganze Generation dazu inspiriert hat, mit dem Bodybuilding Karriere zu machen. Schwarzeneggers Aussage mag einige Leute überrascht haben. Aber wenn man Lesnars Stärke und seine Errungenschaften betrachtet, hat das Argument Gewicht.

Brock Lesnar ist ein ehemaliger NCAA-Champion und soll über 600 Pfund wiegen und seine persönliche Bestzeit ist das Heben eines erstaunliche 655 Pfund. Während seiner Zeit in der NFL etablierte der ehemalige WWE-Champion die Anmeldung von 43 Wiederholungen auf 255 Pfund im Bankdrücken. Das sind beeindruckende und erschreckende Zahlen. Wenn wir dies berücksichtigen, können wir sehen, woher Arnolds Befürchtungen kamen.

Ein Top-Arnold Schwarzenegger, der in einem Gewichtheber-Wettbewerb gegen The Beast Incarnate Brock Lesnar antritt, wäre eine sabbernde Aussicht für die Fans gewesen.

