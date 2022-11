Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer forderte am Sonntag, den 5. Juni, einen Zwischenschritt zwischen der Zusammenarbeit und der Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union für Länder wie die Ukraine und Moldawien.

Der sogenannte „Vorbereitungsraum“ würde es den Ländern ermöglichen, Standards der Europäischen Union zu erreichen, ähnlich dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder dem Europäischen Freihandelsabkommen (EFTA), sagte Nehammer.

„Uns eint das gleiche Ziel, wir alle wollen eine starke, unabhängige und wirtschaftlich prosperierende Ukraine“, sagte Nehammer in einer Mitteilung des Kanzleramts.

„Derzeit kämpft die Ukraine um ihr politisches und territoriales Überleben. Alle unsere Bemühungen zielen in erster Linie darauf ab, den russischen Angriffskrieg zu beenden. In einer solchen Phase kann eine schnelle und vollständige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ohnehin keine dringende Angelegenheit sein.

Nehammer sagte, dass Emotionen aus der aktuellen Debatte über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine entfernt werden sollten, und fügte hinzu, dass der schnelle Beitritt der Ukraine „unrealistisch“ sei.

„Wir müssen einen europäischen Vorbereitungsraum schaffen, der Schritt für Schritt die Zusammenarbeit mit der EU stärkt und sich besser an europäische Standards anpasst“, sagte Nehammer.

Österreich sei mit europäischen Freihandelsabkommen jahrzehntelang einen ähnlichen Weg gegangen, bevor es 1995 der EU beigetreten sei.

Die Ukraine habe „Sonderlösungen“ und getrennte Modelle für ihre Integration in die Europäische Union satt und wolle Vollmitglied werden, sagte Außenminister Dmytro letzten Monat Kuleba.

Nehammer sagte auch, er unterstütze die Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, eine neue Art europäischer politischer Gemeinschaft von Ländern zu gründen, die den Beitritt zum Block anstreben oder engere Beziehungen und die Einhaltung der EU-Werte wünschen.

Kiew hat Bedenken geäußert, dass eine solche Gemeinschaft als Alternative zur Mitgliedschaft genutzt werden könnte.