15 Filme und Fernsehsendungen über die jüdische Erfahrung – SheKnows

Um ehrlich zu sein, es ist schwer zu schreiben. Als ich 2015 mit meiner Familie das KZ Auschwitz-Birkenau besuchte, stieß ich auf ein Zitat des spanisch-amerikanischen Philosophen George Santajanader schrieb: „Diejenigen, die sich nicht erinnern Vergangenheit sind dem Untergang geweiht es zu wiederholen. Damals schien es offensichtlich. „Natürlich würde es nie wieder Hass und Zerstörung geben, wie sie Hitler Millionen von Juden zufügte“, dachte ich. Vielleicht war ich nur naiv … oder optimistisch. Aber Hier sind wir.

ich habe nicht besonders jüdisch aufgewachsen oder katholisch, meine Familie feierte sowohl Weihnachten als auch Chanukka, und wir gingen nicht in die Kirche, wie ich es nur wenige Male in einer Synagoge getan habe. Aber nicht religiös zu sein bedeutet nicht, dass ich die Kultur nicht respektiert oder bewundert habe. Davon zeugen meine unzähligen Nächte, in denen ich Filme und Fernsehsendungen über die jüdische Erfahrung mit meinem Vater (der Jude ist) gesehen habe.

Tatsächlich war das Anschauen von Shows mit meinem Vater eine der vielen Möglichkeiten, wie ich die jüdische Kultur verstehen und lernen konnte, sie zu respektieren und zu bewundern. Ob wir es zugeben wollen oder nicht, Unterhaltung kann ein besserer Kommunikator sein als jedes Lehrbuch und einen unglaublichen Vektor der Empathie bilden. Je mehr wir die Geschichten der Menschen, ihre Kulturen, ihre Traditionen verstehen, desto besser können wir sie alle akzeptieren (und annehmen!).

In den Vereinigten Staaten hat es an Empathie gefehlt. Antisemitische Angriffe und öffentliche Berühmtheit schreit sind auf dem Vormarsch. In meiner schüchternen Art, um Toleranz, Akzeptanz und Respekt zu bitten, habe ich die folgende Liste mit einigen Filmen und Fernsehsendungen über die jüdische Erfahrung zusammengestellt.

Herzzerreißende Filme über den Holocaust wie z Der Pianist und Schindlers Liste zu den intimen Familiengeschichten von Die wunderbare Frau MaiselIch hoffe, Sie alle können sich mir anschließen, um mehr über die jüdische Kultur zu lernen und sie vor allem zu respektieren.