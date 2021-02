Die Berliner Filmfestspiele enthüllen Sidebar-Jurys

Der deutsche Star Jella Haase, die argentinische Festivaldirektorin Cecilia Barrionuevo und die ägyptische Künstlerin Basim Magdy beurteilen die Filme außerhalb des Hauptwettbewerbs der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin.



Die Internationalen Filmfestspiele Berlin haben die Jurys für die Seitenleisten des Festivals 2021 vorgestellt. Die Filme werden außerhalb des Hauptwettbewerbs der 71. Berlinale gezeigt.

Deutsche Schauspielerin Jella Haase (Berlin Alexanderplatz), Niederländischer Regisseur Mees Peijnenburg (Drifter aus dem Paradies) und die deutsche Autorin und Regisseurin Melanie Waelde (Nackte Tiere) wird die in diesem Jahr veröffentlichten Filme beurteilen Generation Kplus und Generation 14plus Abschnitte konzentrierten sich auf Filme für Kinder und Jugendliche.

Die Rencontres-Jury besteht aus drei Mitgliedern, die die Gewinner der Seitenleistenabschnitt Die französische Festivalprogrammiererin Florence Almozini, derzeit am Lincoln Center in New York, Cecilia Barrionuevo, künstlerische Leiterin von, konzentriert sich auf „neue und vielfältige Stimmen“ im Kino Internationales Filmfestival Mar del Plata in Argentinien und Diedrich Diederichsen, ein deutscher Verleger und Verleger zahlreicher Bücher über Kino und Popkultur.

Die Jury für Kurzfilme, die die 20 Kurzfilme des Berlinale-Wettbewerbs 2021 zeigen wird, setzt sich aus der ägyptischen Künstlerin Basim Magdy, der österreichischen Kameramannin Christine A. Maier (Quo Vadis, Aida?) und der deutsche Schauspieler Sebastian Urzendowsky (Fälscher).

Die bereits angekündigte Hauptjury des Wettbewerbs setzt sich zusammen aus sechs frühere Gewinner des Berliner Goldenen Bärenpreises für den besten Film.

Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie werden die Berliner Filmfestspiele 2021 in diesem Jahr zweigeteilt. Eine Online-Version des Festivals, die sich hauptsächlich an die internationale Filmindustrie richtet, läuft vom 1. bis 5. März. Ein zweites öffentliches Festival für die Berliner Öffentlichkeit ist für Juni geplant.

Die Jurys der Generation und des Kurzfilms werden am 4. März die diesjährigen Gewinner bekannt geben. Die Gewinner der Meetings und Wettbewerbe werden am 5. März bekannt gegeben.