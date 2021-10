Die Asteroidensonde Lucy der NASA unternimmt eine Kreuzfahrt in der Erdumlaufbahn, während Ingenieure das Problem mit den Solarmodulen angehen

Tage nach dem Start der neuen NASA-Mission zu einem mysteriösen Asteroidenhaufen kämpfen die Mitarbeiter der Raumsonden weiterhin mit einem Problem mit einem der beiden massiven Sonnenkollektoren des Fahrzeugs.

Die Lucy Raumschiff ist so konzipiert, dass es an acht verschiedenen vorbeifliegt Asteroiden, die meisten von ihnen sind Trojaner, die sich im gleichen Orbit wie . um die Sonne drehen Jupiter aber vor oder hinter dem massiven Planeten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, wird es auf zwei Sonnenkollektoren mit einem Durchmesser von jeweils mehr als 7 Metern angewiesen. Aber als die Raumsonde am Samstag (16. Oktober) nach dem Start die Netzwerke ausrollte, nur einer schien richtig verschlossen zu sein .

Seitdem arbeiten Missionsmitarbeiter gleichzeitig daran, das zweite Solarpanel zu bewerten und die unabhängigen Aufgaben zu erledigen, die Lucy an diesem Punkt ihrer Reise erledigen muss. In Eine Erklärung Am Dienstag, den 19. Oktober veröffentlicht, betonten NASA-Beamte, dass das Raumschiff mit den derzeit eingesetzten Sonnenkollektoren weiterbetrieben werden kann und dass das Problem für Lucys Mission nicht das Ende der Straße ist.

“Das Team setzt seine Bewertung fort und ein Versuch, das Solarpanel vollständig einzusetzen, wird frühestens Ende nächster Woche erwartet”, schrieben NASA-Beamte in der Erklärung.

Die Ingenieure wussten von Anfang an, dass der Bereitstellungsprozess, der etwa eine Stunde nach dem Start begann und etwa 20 Minuten dauerte, schwierig werden würde.

„Während des Einsatzes gibt es buchstäblich Tausende von kleinen Mechanismen und winzigen Biegungen, die diese Flügel wie ein chinesischer Fächer ausbreiten“, zeigen Katie Oakman, Lucys Strukturen und Mechanismen Lockheed Martin Space, der das Raumschiff gebaut hat, sagte am Donnerstag (14. Oktober) auf einer Pressekonferenz vor dem Start.

Und es sieht so aus, als ob bei einem Solarpanel einer dieser Schritte nicht ganz nach Plan lief. “Die Analyse zeigt derzeit, dass das zweite Solarpanel teilweise eingesetzt ist”, schrieben NASA-Beamte in der Erklärung.

Das Missionspersonal versucht jedoch immer noch, den Öffnungsgrad der ungünstigen Bucht genau zu bestimmen. „Das Team überprüft weiterhin alle verfügbaren technischen Daten, um festzustellen, inwieweit sie eingesetzt werden“, heißt es in der Erklärung weiter. “Dieses Solarpanel erzeugt fast die erwartete Leistung im Vergleich zum voll ausgefahrenen Flügel. Diese Leistung reicht aus, um das Raumfahrzeug gesund und funktionsfähig zu halten.”

Dies ist nicht verwunderlich, da Lucys Arrays das Raumfahrzeug mit viel weniger Sonnenlicht versorgen sollen, als es derzeit erhält. In der Orbitalentfernung des Jupiters von unserem Stern ist das Sonnenlicht etwa 25-mal schwächer als das, was wir in der Nähe der Erde empfinden. laut NASA .

“Wenn wir in der Nähe sind Erde “Diese Flügel haben eine Leistung von rund 18.000 Watt, was der Energieversorgung meines Hauses und einiger meiner Nachbarn entspricht”, sagte Oakman auf der Pressekonferenz Watt Leistung, so dass nur ein paar Glühbirnen in meinem Wohnzimmer angehen würden und es nicht ausreichen würde, morgens meine Mikrowelle einzuschalten, um meinen Kaffee zu erhitzen.

Sie stellte auch fest, dass Lucys Instrumente während ihrer Überflüge mit nur 82 Watt Leistung Daten sammeln können.

Während das Missionsteam den Zustand des zweiten Solarmoduls weiter bewertet, arbeiten die Ingenieure auch an anderen Aufgaben nach dem Start.

Das Raumschiff wechselte am Dienstag in den Reisemodus, um Lucy “erhöhte Reichweite und Änderungen an der Konfiguration des Raumschiffs” zu geben, heißt es in der Erklärung. Das Raumfahrzeug verwendet seine Triebwerke auch, um kleine Anpassungen an seinem Momentum vorzunehmen.

Und bei einem Sieg für die Mission stellte das Team fest, dass ein Backup-Kurskorrekturmanöver nicht erforderlich war, da das Raumfahrzeug genau dort ist, wo es sein muss, und das Team musste bis Mitte Dezember auf das erste dieser Manöver warten .

Als Zugeständnis an die Solarpanel-Situation muss das Raumfahrzeug jedoch seine Instrumentenausrichtungsplattform noch ausfahren, was ungefähr zwei Tage nach dem Start erfolgen sollte.

Lucys Team ist sich noch nicht sicher, ob der Vorfall “langfristige Auswirkungen auf andere geplante Aktivitäten” haben wird, heißt es in der Erklärung.