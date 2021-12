Die Artemis-RS-25-Raketentriebwerke der NASA zünden mit neuen Komponenten im Stennis Space Center

Mississippi ist ein großer Teil der Zukunft der Weltraumforschung. Heute hat die NASA erfolgreich einen umfassenden Test durchgeführt, um eine neue Testrunde für fortschrittliche RS-25-Triebwerke zu starten, die den Antrieb des Weltraumstartsystem (SLS), der neuen amerikanischen Rakete im Weltraum, bei zukünftigen Missionen zum Mond und zum Mars.

Das erste Heißfeuer der neuen Serie wurde mit einer Gesamtdauer von 500 Sekunden auf der Fred Haise Prüfstand (ehemals Prüfstand A-1) at Stennis Space Center, in der Nähe von Bay St. Louis, Mississippi.

Diese jüngste Testrunde ist Teil eines laufenden Programms zur Entwicklung neuer RS-25-Triebwerke und -Komponenten für zukünftige Artemis-Weltraummissionen. In jeder Phase führen Ingenieure neu gefertigte Komponenten in die Entwicklungsmotoren ein. Zu den in dieser Serie getesteten Komponenten gehören neu gefertigte Turbopumpen, Kanäle, Kabelbäume und Ventile. Ein zuvor getesteter Pogo-Akku wird ebenfalls mitgeliefert. Der Pogo-Akkumulator wird mit selektiver Laserfusion hergestellt und dämpft die Druckschwingungen des Triebwerks beim Steigen des Fahrzeugs.

https://www.nasa.gov/centers/stennis/news/releases/2021/NASA-Fires-Up-Artemis-RS-25-Rocket-Engines-with-New-Components

(Foto mit freundlicher Genehmigung des Stennis Space Center / NASA)