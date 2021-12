Soccer-Ayew schlägt zu, als Palace Southampton 2:2 hält

Crystal Palace-Stürmer Jordan Ayew erzielte am Mittwoch sein erstes Tor für den Verein seit 13 Monaten zum 2:2-Heim-Unentschieden gegen Southampton in der Premier League.

Der Ghanaer traf in der 65. Minute aus kurzer Distanz, nachdem James Ward-Prowse und Armando Broja in einer spannenden ersten Hälfte den Auftakt von Wilfried Zaha für Palace verhinderten. Das Ergebnis brachte Palace mit 20 Punkten in 17 Spielen zwei Plätze auf den 11. Platz, während Southampton mit 17 Punkten auf dem 15. Platz blieb, sechs über den letzten drei, obwohl der 18. Burnley zwei Spiele in der Hand hat.

Palace-Manager Patrick Vieira war unzufrieden, nachdem seine Mannschaft eine frühe Führung verloren hatte. „Ich denke, wir haben nicht genug getan“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler von Arsenal und Frankreich. „Wir haben gut angefangen, aber sie haben uns unter Druck gesetzt und wir konnten nicht von hinten aufbauen.

„Am Ende der ersten Halbzeit waren sie die bessere Mannschaft und wollten mehr gewinnen als wir. In der zweiten Halbzeit kamen wir mit besseren Ambitionen zurück, um anzutreten.“ Ward-Prowse hatte gemischte Gefühle bezüglich des Ergebnisses nach Southamptons Tod in der zweiten Hälfte.

„Ich glaube nicht, dass wir das Spiel sehr gut begonnen haben, aber wir kamen zurück. Ein grobes Gegentor, das wir kassiert haben, hat uns alle drei Punkte gekostet“, sagte er. Zaha traf in der zweiten Minute, als er nach innen kam und einen Flachschuss an zwei Verteidigern innerhalb des kurzen Pfostens vorbei schoss. Palace verpasste mehrere Möglichkeiten, die Führung zu verdoppeln, bevor Ward-Prowse in der 32. Minute mit einem Freistoß den Ausgleich erzielte.

Der Kapitän von Southampton rollte sich in einem herrlichen 25-Yard-Versuch zusammen, wobei Heimtorhüter Jack Butland ihn nicht zurückhalten konnte, obwohl er seinen Finger auf den Ball legte. Nachdem die Hausherren ins Stocken geraten waren, drehte der albanische Stürmer Broja in der 36. Minute das Blatt, als er den Ball schnell erwischte und einen flachen 20-Meter-Schuss ins rechte untere Eck abgab.

Gasttorhüter Willy Caballero scheiterte in der 58. Minute mit einer Doppelparade von Odsonne Edouard und lenkte sieben Minuten später den Schuss des Stürmers ebenfalls ab, doch Ayew war perfekt platziert, um den Abpraller aus spitzem Winkel zu fegen. Keinem Team gelang es, im Finale durchzubrechen, und Palace schien am ehesten mit mehreren Angriffen auf der rechten Seite zu punkten.

Southampton-Chef Ralph Hasenhüttl sagte, er erwarte einen Anteil an der Beute. „Von zwei Mannschaften, die in dieser Saison noch ausgelost wurden, war das ein logisches Ergebnis“, sagte der Österreicher. „Ich denke, sie hatten in der zweiten Hälfte eine Chance und haben getroffen. In der zweiten Hälfte hatten wir keine großen Chancen.

„Wir haben absolut ein Minimum an Punkten verdient. Wir hatten 20 Minuten in der zweiten Hälfte, wir hatten Probleme, aber nach dem Ausgleich von Palace haben wir tapfer gespielt und versucht, das dritte Tor zu erzielen.“ (Geschrieben von Zoran Milosavljevic; herausgegeben von Toby Davis)

