Die Annäherung zwischen China und den baltischen Ländern

Die Intensität der Zusammenarbeit zwischen China und Russland hat zugenommen und ihre Quellen haben sich diversifiziert, insbesondere die russischen Einrichtungen, die es China ermöglichen, Orte in der Nähe von Gebieten mit russischem Einfluss zu erreichen, insbesondere in (der eurasischen Region mit Blick auf die Länder Osteuropas und der drei baltischen Staaten und ihre Häfen). Dies veranlasste den NATO-Generalsekretär „Stoltenberg“ zu einer offiziellen Erklärung, in der er behauptete:

„Unsere NATO-Streitkräfte sind abwechselnd in der Ostsee, in Polen und in Rumänien präsent, und wir haben neue Interventionsmethoden. Im Krisenfall können schnell Verstärkungen neuer Einheiten geliefert werden, und die NATO wird gegenüber dem Land Weißrussland „wachsam“ sein, da es ein russlandfreundliches Land ist und drei NATO-Mitgliedsstaaten herausfordert. aus (Polen, Lettland und Litauen) ”

Durch die Stoltenberg-Erklärung verstehen wir in seiner militärischen Funktion als NATO-Sekretär die Sensibilität der osteuropäischen Region, insbesondere (der Ostseehäfen) der drei Ländergrenzen: „Estland, Lettland, Litauen“ und vielleicht macht uns dies klar, dass (der Staat näher an die harte Linie Litauens von den baltischen Staaten nach China heranführt), was mit der Veröffentlichung von „NATO“ zusammenfiel, in der er seine Fähigkeit betonte, seine Verbündeten im Baltikum zu schützen Staaten und Osteuropa und seine Häfen gegen Bedrohungen aller Art aus Minsk, Moskau oder China. Daher verstehen wir die Entwicklung der Beziehungen Chinas zu dieser Region durch die Unterstützung Russlands wie folgt:

China versuchte mit Hilfe Russlands, sich an einem (gemeinsamen Marinemanöver im Ostseeraum) zu beteiligen, so gelang es Russland, China die Türen zu öffnen, um seine Präsenz im Norden des europäischen Kontinents zu stärken, und belastete die US-Administration und sendet starke Botschaften an Washington, um (aufhören China zu provozieren und zu versuchen, seinen Einfluss in Asien und im Pazifik zu belagern). China ist somit (als Reaktion auf das amerikanische Engagement in Nordostasien, Südostasien durch die Stärkung seiner Seemacht) geworden (eine neue Politik zu betreiben, die stärker in die Regionalpolitik Europas, Westasiens und des Baltikums durch die russische Tür eingebunden ist).

Moskau und China begannen zum ersten Mal seit Juli 2017 mit der Vorbereitung (für die erste Phase) auf gemeinsame Marineübungen im Ostseeraum, die als „Nautische Zusammenarbeit 2017“ bezeichnet wurden. Dann (die zweite Phase) dieser Übungen begann Mitte September 2017 in der Region (Japanisches Meer und Ochotsk). Mit den aufeinanderfolgenden Warnungen der USA und des Militärs an die NATO haben die Verteidigungsministerien Russlands und Chinas bestätigt, dass diese Übungen eine normale Tradition sind, die darauf abzielen, „die umfassende strategische Partnerschaft in den russisch-chinesischen Beziehungen zu stärken“ und keine Bedrohung für irgendeine Partei darstellen.

Diese gemeinsamen Trainingspläne zwischen China und Russland haben viele Reaktionen und Befürchtungen vieler NATO-Militärstaaten hervorgerufen, zumal China erstmals an der Ostsee teilnimmt. Der polnische Verteidigungsminister (Anthony Macherewicz) beschuldigte sowohl Russland als auch China (ihre strategische Allianz stellt eine Bedrohung für die freie Welt dar). Im selben Zusammenhang sprach der litauische Außenminister (Linas Linkavivicius) von der Gefahr dieser Übungen, die eine „Herausforderung für die NATO in der Ostsee“ darstellen, und betonte, dass „diese Manöver jetzt vor den Toren stattfinden“. von Europa“.

Diese gemeinsamen Manöver zwischen China und Russland in der Ostsee können sowohl „der US-Administration als auch der NATO“ eine politische Botschaft vermitteln, dass „Russland und China sich gegenseitig unterstützen und schützen“. Chinas Bereitschaft, seine Seestreitkräfte in der Ostsee zu demonstrieren, kann jedoch auf zwei Dinge hindeuten:

Die erste Frage: Sie bezieht sich (auf Chinas langfristige geopolitische Pläne, deren Herz Europa geworden ist). Hier scheint es, dass die chinesischen Projekte als Reaktion auf die amerikanische Präsenz im Herzen ihres asiatischen Einflusses darauf abzielen, im Atlantik- und Ostseeraum präsent zu sein.

Der zweite Fall: weist auch darauf hin, dass (Beijing beabsichtigt, diese Pläne unter Beteiligung Russlands durchzuführen), Russland auch darauf abzielt, ihm die Hilfe Chinas im Fernen Osten, genauer gesagt im „Japanischen Meer“, zu sichern, in Grund des japanisch-russischen Streits um die „Kuril-Inseln“, also unter dem Vorwand der dortigen Präsenz amerikanischer Kriegsschiffe verstanden, als Anspruch auf Wahrung der Interessen seiner asiatischen Verbündeten, was zu einer dauerhaften Feuersbrunst aus dem asiatischen Raum führen könnte.

Trotz der Intensität der gemeinsamen chinesisch-russischen Militär- und Marinepräsenz in den Häfen und Ländern der Ostsee wird jedoch eine Intensivierung der Annäherung zwischen den baltischen Ländern und China erwartet, insbesondere nach (Unterzeichnung von mehr als zwanzig bilateralen Investitionsverträgen zwischen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit China), wird dieses europäisch-chinesische Abkommen unweigerlich das Ausmaß der Sicherheitsängste und -zweifel verringern und den politischen Druck auf die baltischen Länder erhöhen, aus Angst, mit der Pekinger Regierung fertig zu werden.

Generell gibt es eine (wachsende Tendenz des pragmatisch-ökonomischen Populismus in den baltischen Staaten und in der Europäischen Union), die die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit China in allen durch die internationalen Beziehungen zugelassenen Wirtschaftsbereichen sieht, die einen Raum der freien Wirtschaft ermöglicht Zusammenarbeit zwischen den baltischen Staaten und China in der Zukunft.

Die baltischen Länder beteiligten sich an der diplomatischen Vertretung (auf einer niedrigeren Ebene als die der Staatsoberhäupter nur auf der Ebene der Minister) auf dem (17+1-Gipfel) unter dem Vorsitz des chinesischen Präsidenten „Xi Jinping“ über die Zusammenarbeit zwischen China und die mittel- und osteuropäischen Länder. Europäische Länder. Die Initiative (17+1) wurde 2012 in der ungarischen Hauptstadt „Budapest“ mit dem Ziel (Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Peking und den Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas) ins Leben gerufen.

Der allgemeine Rahmen der Initiative (17 + 1) zwischen China und Mittel- und Osteuropa einschließlich der baltischen Staaten konzentriert sich auf Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel : (Modernisierung von Brücken, Autobahnen, Eisenbahnen und Häfen) in den Mitgliedstaaten. Die „17+1-Initiative“ umfasst rund (zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter „Balkan, Baltikum, osteuropäische Länder“).

Im Rahmen der „17+1 Initiative“ kooperiert China mit einer Vielzahl von Ländern auf dem Balkan, dem Baltikum sowie Mittel- und Osteuropa. China sieht die „17+1-Initiative“ – zu einem großen Teil – als Erweiterung von Chinas „Belt and Road“-Initiative. Die mit China zusammenarbeitenden Initiativländer lassen sich einteilen, wie folgt :

Zu den wichtigsten (Balkanstaaten), mit denen China im Rahmen der „17+1 Initiative“ zusammenarbeitet, gehören:

(Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Montenegro, Rumänien)

Zu den wichtigsten (osteuropäischen Ländern) der „17+1 Initiative“, die mit China kooperiert, zählen: (Tschechien, Ungarn, Polen, Slowakei, Slowenien)

Während die (Baltikum) der „17 + 1 Initiative“, die mit China kooperiert, sind: (Estland, Lettland, Litauen)

Hier (die diplomatische Vertretung unterhalb der Ebene der Staatsoberhäupter der baltischen Staaten in der 17 + 1-Gipfelinitiative) weist auf eine bemerkenswerte Verschiebung der politischen Position der baltischen Staaten hin, sich mehr mit China zu beschäftigen, und wir stellen fest, dass ( populäre öffentliche Meinungstrends in den baltischen Staaten im Jahr 2021 zeigte sich in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China willkommen, da die Mehrheit der Bürger der baltischen Staaten Peking nicht als Bedrohung für den Einfluss Brüssels sieht.

Was die (Position der Regierungen der baltischen Staaten gegenüber China) betrifft, so stellen wir fest, dass (Litauen ist die härteste Position gegenüber der chinesischen Seite) und die härteste Position Litauens gegenüber China bezüglich der (litauischen Anfrage der Weltgesundheitsorganisation „WHO“ lädt Taiwan zu einem Treffen ein, um die Reaktion auf die globale Epidemie zu diskutieren, aber Peking hat Taiwan an der Teilnahme gehindert).

Auf der anderen Seite suchen (Lettland und Estland) nach Wegen, mit China umzugehen (entweder bilateral oder Seite an Seite mit der Europäischen Union) und versuchen gleichzeitig, ihre nationale Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere mit dem, was angekündigt wurde durch den „Geheimdienst“. des Staates Lettland im Mai 2020 in seinem Jahresbericht über die nationale Sicherheit, in dem Folgendes hervorgehoben wird:

„China stellt eine Cyberbedrohung dar, und wir müssen uns so weit wie möglich von den Auswirkungen der chinesisch-amerikanisch-europäischen Konflikte fernhalten, ohne die Brücken der Beziehungen zwischen Lettland zu einem von ihnen zu verbrennen.“

Zeitungen in den baltischen Ländern waren manchmal daran interessiert, über Besuche in China oder umgekehrt zu berichten oder positive Artikel über China zu veröffentlichen, die zusammengefasst werden können (ein wichtiger Satz, der gefährlich und weitreichend konnotiert ist): China hat Kommunisten, aber das ist kein Kommunismus“

Die Tendenzen der öffentlichen Meinung der baltischen Staaten in Richtung China sind offensichtlich in (die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Peking, wobei zwischen den baltischen Staaten und China keine Geopolitik erforderlich ist), während gleichzeitig die Notwendigkeit der Fortsetzung betont wird die externe politische und diplomatische Abhängigkeit der Ostsee mehr (EU-Länder). Und Russland, im Rahmen des Sicherheitssystems, der Grenzen und der Geopolitik der baltischen Staaten, sowie der baltischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika als (Kopf der NATO und ihrer Mitglieder), insbesondere im politischen, diplomatischen, sicherheitspolitischen Bereich und Verteidigungsaspekte.

Der ägyptische Forscher erreichte über diesen Punkt (die chinesische Präsenz in den Ländern und Häfen der Ostsee mit Hilfe seines Verbündeten Russland und die Proteste aus Washington und der NATO-Sicherheit) die Übernahme der russischen Politik für die chinesische Agenda in Osteuropa und den drei baltischen Staaten: „Estland, Lettland, Litauen“ und sogar ermutigend. Es ist das Ergebnis der zunehmenden Einmischung der Vereinigten Staaten in russische und chinesische Angelegenheiten. Und wir sehen, dass das Ziel Russlands und Chinas, durch die Manöver der „Nautischen Zusammenarbeit im Ostseeraum 2017“, zum ersten Mal, als wollten sie (demonstrieren, dass sie bereit sind, ihre nationalen Interessen gegen die NATO zu verteidigen und USA), ob in Westeuropa oder im asiatischen Fernen Osten (Japanisches Meer, Ochotsk und Kurilen).

Meine persönliche Analyse ist, dass auch die neue chinesische Präsenz im Raum „Baltische Staaten und eurasische Häfen“ mit Hilfe Russlands gezielt ist (China hat die Belastungen und Belastungen des Einflusses Amerika im eurasischen Raum, Osteuropa, Baltische Staaten, Krim und Eurasischer Gürtel). Zu dem Zweck (um die Vereinigten Staaten von Amerika zu besetzen und sie von den „Indischen und Pazifischen Ozeanen, Süd- und Ostchinesischem Meer, Südostasien“ fernzuhalten), die allesamt wichtige Gebiete sind, die im Herzen der chinesischen Sphäre liegen Einfluss in erster Linie.

