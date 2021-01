Die amerikanische Schauspielerin Tanya Roberts bestätigt ihren Tod

Die Schauspielerin Tanya Roberts, die in James Bonds Dangerously Yours mitspielte, ist im Alter von 65 Jahren an einer Infektion gestorben. Ihr Tod wurde am Montag fälschlicherweise angekündigt, als sie in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Agent der Schauspielerin Mike Pingle sagte, Tanya Roberts ‘Freundin habe versehentlich ihren Tod am Sonntagabend gemeldet, nachdem sie im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles, wo Tanya Roberts aufgenommen wurde, ein Missverständnis hatte . Viele Medien, einschließlich AFP, senden die Informationen, bevor sie korrigiert wurden.

Die Schauspielerin starb Montagabend an einer Harnwegsinfektion, die sich auf die Nieren und andere Organe ausbreitete und zu Sepsis führte. Mehrere amerikanische Medien haben den Tod der Schauspielerin bestätigt.

Tanya Roberts wurde 1985 für ihre Rolle als Geologin Stacy Sutton in dem letzten James-Bond-Film “Dangerously Yours” unter der Regie von Roger Moore berühmt. “Sheena, Königin Königin” Dschungel “.

Tanya Roberts inszeniert ein Zebra in “Queen of the Jungle”. [OLUMBIA PICTURES – PHOTO12 VIA AFP]

Victoria Lee Blum, geboren 1955, ist österreichisch-irischer Abstammung und wurde mit ihren Eltern in Toronto geboren, bevor sie sich in der Bronx niederließ. Sie begann ihre Karriere als Model und Werbetreibende, insbesondere bevor sie auf Ultra Bright Toothpaste landete und sich in der letzten Staffel der Fernsehserie “Funny of Ladies” den anderen 2.000 Kandidaten für ihre Rolle als Detektivin Julie Rogers stellte. “Es war mein erster richtiger Job und hat meine Karriere verändert”, sagt sie.

Zuletzt war Tanya Roberts am bekanntesten für ihre Rolle in der Serie “That’s 70 Show”, in der sie zusammen mit Donnas Mutter Midge Pinciotti, Mila Kunis und Ashton Kutcher die Hauptrolle spielte. “Thats 70 Show” wurde mehrere Jahre lang auf Netflix ausgestrahlt und steigerte damit die Popularität der in den 1990er Jahren entstandenen Serie.

AFP / mcm