Nein, wir leben nicht in den Wäldern

BERLIN (AP) – Die österreichische Regierung hat die Behauptung von US-Präsident Donald Trump korrigiert, dass die Menschen seines Landes in “Waldstädten” leben.

Trump zitierte kürzlich Österreich und andere europäische Länder als Modelle für eine gute Waldbewirtschaftung, von denen US-Bundesstaaten wie Kalifornien, die in letzter Zeit verheerende Waldbrände erlebt haben, lernen sollten.

Trump rief am Dienstag bei Fox News an und sagte: „Sie sehen sich Länder an, Österreich, Sie sehen sich so viele Länder an. Sie leben im Wald, sie gelten als Waldstädte. So viele von ihnen. Und solche Lichter haben sie nicht. Und sie haben explosivere Bäume.

Im ein Artikel Donnerstag Für den in London ansässigen Independent hat der österreichische Landwirtschaftsminister versucht, den Rekord zu korrigieren.

„In den sozialen Medien gab es sowohl ernsthafte als auch humorvolle Gespräche über die erwähnten‚ explodierenden Bäume ‘(Trump) sowie die Tatsache, dass er behauptete, wir leben in ‚Waldstädten’, die dies nicht tun Niemals Feuer fangen “, schrieb Elisabeth Koestinger. “Als Österreicher, zum Glück mit einem gesunden Sinn für Humor gesegnet, machen wir normalerweise diese Schnappschüsse unseres Landes auf Schritt und Tritt.”

“Die Schwere der aktuellen Ereignisse macht Trumps Worte jedoch viel beunruhigender – schließlich kämpfen derzeit Tausende von Menschen in Lebens- und Todessituationen gegen schreckliche Waldbrände”, sagte er. sie erklärte.

„In Wirklichkeit ist Österreich ein Land im Herzen Europas, in dem die Menschen nicht im Wald leben, sondern im Wald und in enger und dauerhafter Beziehung zur natürlichen Umwelt“, schrieb Koestinger .

Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die fast die Hälfte des Staatsgebiets bedecken, sei wichtig, aber nicht, weil sie brennbarer seien.

“Zur Verdeutlichung: Nein, wir haben in Österreich keine explodierenden Bäume”, sagte Koestinger, obwohl sie Trumps Behauptung bestätigte, “wir haben einen Weg gefunden, unseren Bäumen das zu geben.” Platz, den sie brauchen. “

“Das macht uns nicht zu ‘Waldbewohnern’, sondern zeigt, wie wichtig es ist, unsere Umwelt und unsere natürlichen Ressourcen zu verstehen”, sagte sie und fügte hinzu, “den Klimawandel ernst zu nehmen und seine Folgen zu mildern.” Effekte ist ein großer Teil davon.

Trump löste vor zwei Jahren in Finnland Freude aus, als er sagte, die nordische Nation habe viel Zeit mit Harken verbracht und putzen und Dinge tun “, um Waldböden zu räumen und Brände zu vermeiden.