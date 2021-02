Die älteste DNA der Welt, die aus millionen Jahre alten Mammuts sequenziert wurde Umweltnachrichten

Mammutzähne, die seit mehr als einer Million Jahren im sibirischen Permafrost vergraben sind, haben laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie die älteste DNA hervorgebracht, die jemals sequenziert wurde, und geben Aufschluss über die genetische Vergangenheit.

Forscher sagten, dass die drei Exemplare, eines etwa 800.000 Jahre alt und zwei über eine Million Jahre alt, wichtige Informationen über Säugetiere der riesigen Eiszeit liefern, einschließlich des alten Erbes. Wollmammut.

Die Genome übertreffen bei weitem die älteste zuvor sequenzierte DNA – ein Pferd aus der Zeit vor 780.000 bis 560.000 Jahren.

„Diese DNA ist unglaublich alt. Die Proben sind tausendmal älter als die Überreste der Wikinger und datieren sogar vor der Existenz von Menschen und Neandertalern “, sagte Love Dalen, Professor für Evolutionsgenetik am Zentrum für Paläogenetik in Stockholm und Hauptautor der veröffentlichten Studie in der Übersicht Nature.

Mammuts wurden ursprünglich in den 1970er Jahren in Sibirien entdeckt und an der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau gehalten.

Die Forscher datierten die Exemplare zunächst geologisch mit Vergleichen mit anderen Arten wie kleinen Nagetieren, von denen bekannt ist, dass sie für bestimmte Zeiträume einzigartig sind und sich in denselben Sedimentschichten befinden.

Dies deutete darauf hin, dass zwei der Säugetiere uralte Steppenmammuts waren, die über eine Million Jahre alt waren.

Das jüngste des Trios ist eines der ersten Wollmammuts, die jemals gefunden wurden.

DNA-Puzzle

Die Forscher extrahierten auch genetische Daten aus winzigen Pulverproben von jedem Mammutzahn, “im Wesentlichen wie eine Prise Salz, die Sie auf Ihren Teller geben würden”, sagte Dalen bei einer Pressekonferenz.

Aus dem Permafrost auf der zentralen Wrangel-Insel im Nordosten Sibiriens taucht ein wolliger Mammutstoßzahn auf. Die Analyse von Tierzähnen ergibt die älteste DNA, die jemals sequenziert wurde [Love Dalén via AFP]

Obwohl es in sehr kleine Fragmente zerfiel, konnten Wissenschaftler zig Millionen chemischer Basenpaare sequenzieren, die die DNA-Stränge bilden, und Altersschätzungen anhand genetischer Informationen vornehmen.

Dies deutet darauf hin, dass das älteste Mammut namens Krestovka mit rund 1,65 Millionen Jahren noch älter ist, während das zweite, Adycha, rund 1,34 Millionen Jahre alt ist und das jüngste Tchoukochya 870.000 Jahre alt ist.

Dalen sagte, die Lücke für das älteste Mammut könnte eine Unterschätzung des DNA-Datierungsprozesses sein, was bedeutet, dass die Kreatur wahrscheinlich etwa 1,2 Millionen Jahre alt war, wie geologische Beweise vermuten lassen.

Aber er sagte, es sei möglich, dass die Probe tatsächlich älter war und irgendwann Permafrost aufgetaut hatte und dann in einer Schicht jüngerer Sedimente steckte.

Die DNA-Fragmente waren wie ein Puzzle mit Millionen winziger Teile, “viel kleiner als das, was man von moderner, hochwertiger DNA erhalten würde”, sagte der Hauptautor Tom van der Valk vom Science for Life Laboratory der Universität Uppsala. .

Mithilfe eines Genoms eines afrikanischen Elefanten, eines modernen Elternteils des Mammuts, als Vorlage für ihren Algorithmus konnten die Forscher Teile des Mammutgenoms rekonstruieren.

Die Studie ergab, dass das ältere Krestovka-Mammut eine bisher unbekannte genetische Linie darstellt, von der die Forscher sagen, dass sie sich vor etwa zwei Millionen Jahren von anderen Mammuts unterschied und von denen abstammte, die Amerika kolonisierten.

Die Studie verfolgte auch die Abstammungslinie des millionen Jahre alten Adycha-Steppenmammuts nach Tchoukochya und anderen neueren Wollmammuts.

Er fand genetische Varianten, die mit dem Leben in der Arktis verbunden sind, wie Haarigkeit, Thermoregulation, Fettablagerungen und Kältetoleranz bei älteren Exemplaren, was darauf hindeutet, dass Mammuts bereits lange vor dem Auftauchen des Mammuts behaart waren. Wollig.

Riesen der Eiszeit

Sibirien hat zwischen trockenen und kalten Bedingungen der Eiszeit und heißen und feuchten Perioden gewechselt.

Jetzt schmilzt der Klimawandel den Permafrost und enthüllt mehr Exemplare, sagte Dalen, obwohl ein erhöhter Niederschlag bedeuten könnte, dass die Überreste weggespült werden.

Er sagte, dass neue Technologien es ermöglichen, noch ältere DNA aus Resten des Permafrosts zu sequenzieren, der 2,6 Millionen Jahre alt ist.

Die Forscher sind bestrebt, Kreaturen wie die Vorfahren von Elchen, Moschusochsen, Wölfen und Lemmingen zu betrachten, um die Entwicklung moderner Arten zu beleuchten.

“Die Genomik wurde von den Eiszeitriesen in die tiefe Zeit zurückgedrängt”, sagte Alfred Roca, Professor am Department of Animal Sciences der University of Illinois, in einem in Nature veröffentlichten Kommentar.

“Die kleinen Säugetiere um sie herum könnten bald ihren Tag haben.”