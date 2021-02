Nintendo Direct: Splatoon 3, Skyward Sword und weitere Trailer zum Anschauen

Nintendo



Super Mario 3D World wurde letzte Woche gestartet. Wie geht es nun mit Switch-Besitzern weiter? Viel. Nintendo kündigte am Mittwoch eine Roadmap für die nächsten sechs Monate von Switch an, einem Schneesturm neuer Spielankündigungen mit zwei Headlinern. Zunächst ein Remastered Legende von Zelda: Himmelsschwert wird am 15. Juli auf dem Switch eintreffen. Zweitens, Splatoon 3 wurde angekündigt – aber anders als alles andere auf Nintendo Direct am Mittwoch kommt es nächstes Jahr heraus. Die Show fehlte auch nicht bei Mario. Mario Golf Super Rush, der dritte Golfurlaub des legendären Klempners, startet am 25. Juni.

Sie können den gesamten 50-minütigen Nintendo Direct auf YouTube ansehen Hier. Scrollen Sie nach unten, um alle wichtigen Keynote-Trailer anzuzeigen.



Legende von Zelda: Skyward Sword HD

Skyward Sword wurde ursprünglich 2011 auf der Wii veröffentlicht und wird im Juli mit modifizierten Joy-Con-Bewegungssteuerungen zum Switch kommen, bei denen die Steuerungen zu einem Schwert und einem Schild werden. Keine Sorge: Sie können einfach auf die altmodische Art und Weise mit Knöpfen spielen.

Splatoon 3

Ein schroff aussehender Splatoon 3 kommt nächstes Jahr zu Switch. Es war die letzte Ankündigung der Präsentation und das einzige Spiel, das im nächsten Jahr veröffentlicht wurde.

Mario Golf Super Rush

Marios drittes sportliches Abenteuer auf dem Switch nach Tennis und den Olympischen Spielen mit Sonic ist Mario Golf Super Rush. Es wird im Juni gestartet.



