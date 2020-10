Die 7-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen steigt weiter an, zwei neue Todesfälle – BZ Berlin

Nach aktuellen Informationen der Senatsverwaltung wurden in den letzten 24 Stunden 302 neue Corona-Fälle verschickt – ein leichter Anstieg auf insgesamt 21.428 Fälle, wahrscheinlich aufgrund des Wochenendes. Es gab zwei neue Todesfälle. Nach dem aktuellen Stand der Dinge gibt es in Berlin 5.083 akute Infektionen.

Seit Beginn der Volkszählung wurden in Berlin insgesamt 21.428 Koronafälle registriert. Derzeit müssen 218 Patienten in einem Krankenhaus behandelt werden, 66 davon auf einer Intensivstation. Alle anderen Personen werden zu Hause unter Quarantäne gestellt. Bisher wurden 1.753 Menschen aus dem Krankenhaus entlassen.

In Bezug auf die 7-Tage-Inzidenz bleiben Neukölln und Mitte an der Spitze der Berliner Statistik. Der größte Anstieg gegenüber dem Vortag war in Neukölln (+144) und Spandau (+37) zu verzeichnen. Die Bezirke Mitte, Treptow-Köpenick, Pankow und Lichtenberg haben keine Zahlen vorgelegt.

Lesen Sie auch:

► Trotz Ausgangssperre! Die Polizei findet Verstöße im Corona-Hotspot Neukölln

► Minister Klöckner: “Es gibt keinen Grund, Hamster zu kaufen”

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Koronainfektion stieg um zwei auf 241.

Seitdem haben sich 16.104 Menschen von dem Virus erholt. Das ist ein Plus von 210. Zum Beispiel gibt es derzeit 5.083 akute und bekannte Koronafälle in der Hauptstadt.

Die Corona-Ampel

► Der Reproduktionswert der letzten vier Tage steigt weiter an und beträgt 1,19

Der Grenzwert von 1,1 wurde überschritten. Wird er dreimal hintereinander überschritten, leuchtet die Ampel gelb. Wenn der Wert von 1,2 dreimal überschritten wird, wird die Ampel rot. Wenn der Wert kleiner als 1 ist, infiziert eine Person im Durchschnitt weniger als die andere.

► Der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt 86,9

Der Grenzwert für eine gelbe Ampel ist 20, bei 30 schaltet die Ampel auf rot, dieser Wert steigt derzeit stetig an. Wenn der Wert von 50 überschritten wird, gilt Berlin als Risikobereich.

► Die Nutzung von Intensivbetten durch Koronapatienten liegt immer noch bei wochenendbezogenen 5,3%

Die Grenzwerte liegen hier bei 15 und 25 Prozent. Auch dieser Wert steigt stetig an