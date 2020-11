DFB-Testspiel gegen die Tschechische Republik: einmal und nie wieder

Die dunkle Wolke über der Nationalmannschaft, der DFB-Manager Oliver Bierhoff hatte am Montag bildlich beschworen So war es tatsächlich dort in der November-Realität von 2020, und a glanzloser 1: 0-Sieg über die Tschechische Republik Mit einem Team, das Sie nie wieder zusammen sehen werden, ist es sehr wahrscheinlich nicht gut, diese Wolke so schnell zu räumen. Obwohl es das erste Gegentor des Jahres war und die Mannschaft Nationaltrainer war Joachim Löw Damit blieb er im sechsten Länderspiel des Jahres ohne Niederlage.

Die Spieler auf dem Platz, die in DFB-Spielen meist unerfahren sind, sollten nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Löw und Bierhoff haben sich kürzlich mehrmals beschwert, dass die Öffentlichkeit die jungen Spieler unfair und unfair behandelt (die meisten von ihnen sind nicht mehr so ​​jung). In Wahrheit gab es kaum Kritik, sondern sie wurde durch die Arbeit von Bierhoff und Löw ausgelöst. Aber auch am Mittwoch hätte Kritik an den Aktionen der Spieler auf dem Spielfeld nicht geholfen.

Die Mannschaft hatte vor dem Spiel nur eine vernünftige Trainingseinheit gehabt. Mit Philipp Max und Ridle Baku gab es zwei Debütanten in der Startaufstellung, mit dem Gladbach-Team Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, zwei Profis, die ihr zweites Länderspiel bestritten haben. Es wäre untätig gewesen, koordinierte Routen und Blindpasskombinationen von ihnen zu erwarten. “In dieser Konstellation” werden sie wahrscheinlich nicht mehr zusammen auftreten, betonte auch Löw nach dem Spiel. Ein einmaliges Spiel, das schnell vergessen wird. Es war so ein Länderspiel, dass man nur spielen muss. So wie der Skorpion nicht anders kann, als zu stechen.

Auf der mühsamen Suche nach Wissen über dieses Spiel landen Sie irgendwann im Sommer nächsten Jahres, in dem nach der Planung die Uefa Eine Fußball-Europameisterschaft ist noch geplant. Und am Ende stellt sich die Frage: Wer von denen, die an diesem kalten Leipziger Abend im verlassenen Stadion waren? 1: 0 gegen die Tschechische Republik gewonnen, hat eine Chance, diese EM als Teilnehmer und Mitglied des Kaders zu erleben?

Das ist auch das Problem von Julian Brandt, der eigentlich beim Nationaltrainer sehr beliebt ist. Brandt verpasste aber auch in Leipzig eine Chance – und das war vielleicht die nachdrücklichste Erkenntnis dieses Abends. Der Dortmund ist extrem talentiert am Ball, aber immer wieder macht er Stockfehler, bleibt stecken, verwechselt Eifer mit Übereifrigkeit. Der Nationaltrainer gab ihm zahlreiche Möglichkeiten, sich zu zeigen und gegen die Offensive zu punkten. Brandt hat jetzt 34 Länderspiele, was keine geringe Zahl ist. Aber auch am Mittwoch konnte er nicht überzeugen. Einmal hatte er in der ersten Halbzeit eine große Chance und schoss den Ball statt ins Tor, genau in die Wolken.

Vor gut 20 Jahren, nach dem gescheiterten Europameisterschaftsturnier 2000 und der Heim-Weltmeisterschaft, hatte der DFB die Idee, junge Spieler in ihrer eigenen Mannschaft zusammenzubringen. So entstand das “Team 2006”sollte es der Talentpool der Zukunft sein. Zehn Spieler wurden diesem sogenannten Perspektiventeam zu dem Zeitpunkt gewährt, bevor das Projekt erneut niedergeschlagen wurde. Die meisten der damals eingesetzten Personen sind längst vergessen, von Martin Meichelbeck über Bernd Korzynietz und Benjamin Lense bis Frank Fahrenhorst. Ein paar mögen Arne Friedrich und Mario Gomez später tatsächlich den Sprung nach oben geschafft, erinnerten diese elf aus Leipzig viel an die damaligen Versuche des Perspektiventeams.

Nach dem Schlusspfiff am Mittwoch ertönte plötzlich etwas von der Stadionkontrolle und sehr laut Händels “Halleluja”. Es war nicht ganz klar, für wen das war. Der knappe Sieg. Oder die Tatsache, dass das Spiel vorbei war.