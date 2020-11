Morphosys mit starken Zahlen – diese Hürden stehen jetzt im Fokus

Morphosys hat sich schon lange auf sein erstes eigenes Medikament Monjuvi gefreut. Nach der Markteinführung in den USA bringt die Krebstherapie dem Biotech-Unternehmen den ersten Schub: Bisher konnte Morphosys mit Monjuvi 4,4 Millionen Euro umsetzen. Als das MDAX-Unternehmen seine endgültigen Zahlen für am Mittwochabend vorstellte, wurden die ersten neun Monate bekannt gegeben. Morphosys-Aktien reagierten mit einem deutlichen Kursanstieg. Mehr als drei Prozent konnte das Papier am Donnerstagmorgen auf der Tradegate-Handelsplattform zulegen.

Die Droge ist Morphosys ‘große Hoffnung. Anfang August wurde in den USA die Zulassung von Monjuvi in ​​Kombination mit dem Medikament Lenalidomid als sogenannte Zweitlinientherapie für einen speziellen Blutkrebs erteilt. Einige Tage später wurde nach Angaben des Unternehmens der erste Patient behandelt.

Marketingpartner ist das Unternehmen Incyte – dank der hohen Meilensteinzahlungen der Amerikaner zu Jahresbeginn konnte Morphosys seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf knapp 292 Millionen Euro fast verfünffachen. Das Endergebnis war ein Gewinn von mehr als 114 Millionen Euro nach einem Defizit von rund 53 Millionen Euro vor einem Jahr.

Morphosys erhöhte seine Jahresprognose Ende Oktober aufgrund der Markteinführung von Monjuvi, und der Vorstand begründete die neuen Ziele mit einem höheren Umsatzanteil des Psoriasis-Wirkstoffs Tremfya von seinem Partner Janssen. Die neue Prognose wurde nun bestätigt.

Mit dem heutigen Preissprung kann sich das Morphosys-Papier wieder dem wichtigen psychologischen Widerstand in Form der 100-Euro-Marke nähern. Die 200-Tage-Linie liegt ebenfalls knapp darüber. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten. DER AKTIONÄR bleibt positiv. Ein neuer Eintrag ist auch auf dem aktuellen Stand noch interessant.

(Mit Material von dpa-AFX)