Deutschland wird die Sperrung von Bedenken hinsichtlich neuer Coronavirus-Varianten ausweiten

Bundeskanzlerin Angela Merkel trägt eine Schutzmaske, als sie nach einem Gespräch mit den Medien zu ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz während der Coronavirus-Pandemie am 28. August 2020 in Berlin geht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bekannt geben, dass Deutschland seine Sperrung bis zum 14. März verlängern wird, da Bedenken hinsichtlich neuer Stämme des Coronavirus bestehen.

Am frühen Mittwoch erschien ein Dokumententwurf, in dem Pläne zwischen Merkel und Staatsbeamten dargelegt wurden, die Sperrung aufrechtzuerhalten und die Bürger zu drängen, die Regeln für soziale Distanzierung beizubehalten, aber in den kommenden Wochen einige Einschränkungen schrittweise aufzuheben.

Die Wiedereröffnung von Schulen hat für die deutschen Herrscher Priorität, obwohl das föderale System des Landes bedeutet, dass jedes Land entscheiden kann, wie es weitergehen soll. Die Wiedereröffnung von Geschäften und Hotels könnte nächsten Monat in Gebieten beginnen, in denen die Infektionsrate ebenfalls niedrig ist. Die Beschränkungen sollten am 14. Februar enden.

Die Ausbreitung ansteckenderer Varianten des Virus gibt in Deutschland Anlass zur Sorge, insbesondere die Mutation, die im vergangenen Herbst erstmals in Großbritannien entdeckt wurde. Trotzdem ist die tägliche Zahl der Neuinfektionen in Deutschland zurückgegangen, da das öffentliche Leben im ganzen Land weiterhin blockiert ist.

Öffentliche Gesundheitsbehörde, das Robert Koch Institut, meldeten am Mittwoch 8.072 neue Coronavirus-Fälle und 813 Todesfälle, was die Gesamtzahl der Infektionen auf rund 2,3 Millionen und die Zahl der Todesopfer auf 62.969 erhöht.

Berichten zufolge hat ein deutscher Gesetzgeber die Situation am Mittwoch als “sehr fragil” bezeichnet.