In Wien ist es für Hunde möglicherweise einfacher, einen Haarschnitt zu bekommen als für ihre Besitzer

Österreichische Friseure kamen diese Woche aus dem Lockdown heraus und hatten mit Coronavirus-Tests und Kapazitätsbeschränkungen zu kämpfen – die verwöhnten Hunde der Stadt hatten jedoch lange keine Probleme, sich trimmen zu lassen. Hundesalons durften für die letzten zwei von drei Sperren in Österreich geöffnet bleiben, und die Besitzer müssen kein negatives Coronavirus-Testergebnis vorweisen, wie dies beim Friseur der Fall wäre.

“Seit der letzten Sperrung hat meine Frau mir ab und zu mit einem Haarschneider die Haare geschnitten”, sagte Roland Vitecek mit seinem Yorkshire Terrier Lili (10) gegenüber dem Zirkusgasse Dog Salon. “Pflege ist eine Priorität für den Hund”, räumte er ein und reservierte einen Termin für Lili zum Waschen, Bürsten, Haarschneiden und Föhnen.

Die Salonbesitzerin Grazyna Jedrasiak sagte, die Abschaltung während der ersten Sperrung von Mitte März bis Mitte April habe einen Rückstand geschaffen, was bedeutet, dass er bis dahin “doppelt so viel Arbeit” hatte. Heute läuft das Geschäft langsamer als gewöhnlich, da einige Kunden befürchten, infiziert zu sein oder arbeitslos zu sein, sagte sie. “Mein Hund war der erste (von uns), der eine vollständige Salonbehandlung erhielt”, sagte Zlatka Cular mit ihrem sechsjährigen Hund Archie, ebenfalls ein Yorkshire Terrier. “Leider hatte ich keine Zeit zum Friseur zu gehen, also gehe ich in zwei Tagen.”

Das Erfordernis, einen negativen Coronavirus-Test vorzulegen, der weniger als 48 Stunden zurückliegt, um einen Haarschnitt zu erhalten, hat einen Ansturm auf Testzentren ausgelöst. Die letzte Sperrung dauerte mehr als sechs Wochen. „Manchmal sind die Leute nicht so gut aufgehoben wie ihre Hunde, weil alle sechs bis acht Wochen Hunde zu mir kommen, aber die Leute waren nicht länger beim Friseur. Es wird wahrscheinlich etwas länger dauern, da sie mit den Tests jetzt auch nicht sofort ein Date haben werden “, sagte Jedrasiak.

