Deutschland verlängert Sperrung angesichts der Kritik an der Einführung von Impfstoffen

Deutschland wird angesichts der Kritik an den angeblichen Misserfolgen des brandneuen Impfprogramms der Regierung strengere Sperrmaßnahmen über den 10. Januar hinaus verlängern.

Regional- und Bundesbeamte werden später am Montag Vorgespräche führen, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Tag später mit den 16 Ministerpräsidenten Rücksprache hält, um zu entscheiden, ob Beschränkungen, die die Schließung nicht wesentlicher Schulen und Geschäfte einschließen, verlängert werden sollen.

“Offene Läden, offene Schulen bedeuten eine solche Bewegung, eine so große Chance, sich gegenseitig zu infizieren, ohne es zu merken

Es lohnt sich nicht “, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer am Montag im ARD-Fernsehen. “Es ist also besser, jetzt länger konstant zu sein und möglicherweise etwas Entspannung zu haben, die nicht rückgängig gemacht werden muss.”

Zwar besteht ein breiter Konsens darüber, dass es zu früh ist, sich zu beruhigen, doch die Vorwürfe, Deutschland habe die Einführung von Impfstoffen durcheinander gebracht, haben sich verbreitet. Ein hochrangiger Beamter des Juniorpartners der Regierungskoalition von Merkel kritisierte Gesundheitsminister Jens Spahn für die von ihm als inakzeptabel bezeichneten Verzögerungen bei der Verteilung eines gemeinsam von der deutschen BioNTech SE entwickelten Impfstoffs.

Europa ist zu einem Epizentrum der Pandemie geworden, seit die Fälle im Oktober mit mehr als 400.000 Todesfällen im Zusammenhang mit Coronaviren und 17,3 Millionen Infektionen wieder zugenommen haben.

Dies veranlasste die Regierungen in der Region, eine Verschärfung der Reise- und Kontaktbeschränkungen in Betracht zu ziehen. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Sonntag, dass englische Schulen möglicherweise länger als erwartet geschlossen bleiben müssen, und warnte davor, dass strengere Beschränkungen auf dem Weg wahrscheinlich seien.

In Frankreich, wo die Regierung auch für das Tempo ihrer Impfkampagne kritisiert wird, werden Beamte die Wiedereröffnung der für den 20. Januar geplanten Restaurants zurückschieben, berichtete RTL Radio am Montag.

Italien wird mit einer dritten Welle des Virus konfrontiert sein, sofern es die Bewegungsbeschränkungen nicht verlängert, sagte Walter Ricciardi, Mitglied des Exekutivrats der Weltgesundheitsorganisation und Berater des italienischen Gesundheitsministers am Montag. La Stampa. Die Zeitung sagte, die Regierung erwäge, bis zum 15. Januar zusätzliche Sperrmaßnahmen zu ergreifen.

Die nationale Sperrung Griechenlands, die am 7. Januar endet, wurde bis zum 11. Januar verlängert. Die Regierung kündigte am Samstag außerdem an, dass die während der Ferienzeit wiedereröffneten Wirtschaftssektoren wie Friseure und Click-and-Collect-Dienste wieder geschlossen werden. für eine Woche, während die Ausgangssperre ab 22 Uhr auf 21 Uhr vorverlegt wird.

Österreichs Geschäfte, Schulen und Dienstleistungen bleiben nun mindestens bis zum 24. Januar statt bis zum 18. Januar geschlossen, berichtete die APA unter Berufung auf Regierungsbeamte.

Die tägliche Zahl der Virusfälle und Todesfälle in Deutschland erreichte letzte Woche ein Rekordhoch, bevor sie im neuen Jahr wieder zurückging. Diese niedrigeren Zahlen spiegeln möglicherweise keine genaue Momentaufnahme der Pandemie wider, da während der Ferienzeit weniger Tests und Berichte durchgeführt wurden, so die Gesundheitsbehörden.

Ein klareres Bild davon, wie die Feierlichkeiten zum Jahresende die Ausbreitung des Virus beeinflusst haben, wird sich erst Mitte Januar ergeben. Infolgedessen muss die Sperrung bis zum Ende des Monats verlängert werden. A. Der bayerische Ministerpräsident Markus Soeder sagte am Sonntag, dass eine Eröffnungs- und Schließstrategie in Österreich und anderswo gescheitert sei.

Inzwischen hat die Kritik an den Verzögerungen und der Verwirrung in der deutschen Impfstrategie zugenommen. Deutschland und die EU haben am 27. Dezember mit Impfungen mit dem BioNTech-Impfstoff begonnen, den das Unternehmen gemeinsam mit Pfizer Inc. entwickelt hat. Beamte sagten, es würde Monate dauern, bis die Impfbemühungen spürbare Auswirkungen haben auf die Ausbreitung des Virus.

Nach den neuesten Daten des RKI-Instituts für öffentliche Gesundheit waren am Sonntagmorgen 238.809 Menschen geimpft worden, weniger als 0,3% der Bevölkerung. Dies entspricht 1,3% in den USA und 1,4% in Großbritannien, die beide einige Wochen zuvor mit der Impfung begonnen haben.

Die Bild-Boulevardzeitung, die meistverkaufte Tageszeitung in Deutschland, machte Merkel persönlich für den offensichtlichen Dosismangel verantwortlich. Die Bundeskanzlerin blockierte Spahns Plan für eine nationale Impfallianz und plädierte stattdessen für eine EU-weite Lösung, die laut der Zeitung zu einem Mangel an BioNTech-Impfstoffen führte.

Spahn verteidigte die Entscheidung Deutschlands, Impfstoffe gleichzeitig zu kaufen und unter den EU-Mitgliedern zu verteilen, und sagte, dies sei fairer für kleine Länder, mit denen keine gleichen Wettbewerbsbedingungen hätten ausgehandelt werden können die Hersteller.

Lars Klingbeil, Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei, Merkels Junior-Koalitionspartner, sagte am Montag, der Beginn der Impfkampagne sei “chaotisch” gewesen. Spahn habe es versäumt, ausreichende Dosen zu sichern oder sich nicht effektiv mit den Bundesländern abzustimmen, sagte er gegenüber der ARD.

Er forderte Merkel und Spahn auf, ein Treffen mit Führungskräften von Pharmaunternehmen einzuberufen, um Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion zu erörtern, auch mit BioNTech.

“Wir sind in einer viel schlimmeren Situation als andere Länder”, sagte Klingbeil. “Es ist unmöglich, dass das Land, in dem der Impfstoff hergestellt wird, zu wenig Dosen hat.”

