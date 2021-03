Deutschland setzt rechtsextreme AfD-Partei auf Extremismus

BERLIN – Der deutsche Geheimdienst hat die rechtsextreme Alternative für Deutschland als potenzielle Bedrohung für die Demokratie des Landes unter Beobachtung gestellt, teilten Beamte am Mittwoch mit und ebneten den Weg für einen Kampf zwischen dem Staat und einer Partei, die es ist die Hauptopposition im Parlament.

Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Nachkriegsdeutschlands, dass eine im Bundestag vertretene Partei einer derart genauen Prüfung unterzogen wurde, und es wird eine schwierige Frage hervorgehoben, mit der die Institutionen des Landes konfrontiert sind: Was tun mit einer Partei, die als Gefahr für die Demokratie angesehen wird? Aber was ist in bestimmten Teilen des Landes beliebt und hat es auf allen Ebenen der Politik Wurzeln geschlagen?

Diese Frage hat eine besondere Resonanz in Ein Wahljahr, in dem Angela Merkel zurücktritt Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin ist sie zum Symbol eines Deutschlands geworden, das aus seiner Geschichte gelernt hat und Flüchtlinge willkommen heißt.

Die Führer der Alternative für Deutschland, die AfD, wie die Partei genannt wird, beschuldigen muslimische Einwanderer routinemäßig, Kriminelle zu sein, greifen die Presse an und stellen die universalistischen Prinzipien der liberalen Demokratie in Frage.