Deutschland schlägt Djokovics Serbien; Italien steigt in den Davis Cup ein | Nachrichten, Sport, Jobs

Auch Novak Djokovic konnte Serbien nicht helfen, in der Gruppenphase des Davis-Cup-Finales am Samstag gegen Deutschland zu verlieren.

Nachdem Djokovic Serbien durch einen Sieg gegen Jan-Lennard Struff zum 1:1-Ausgleich verhalf, schloss sich Nikola Cacic sofort der bestplatzierte Spieler der Welt im Doppel an. Doch das deutsche Duo Tim Pütz und Kevin Krawietz bewies bei einem knappen 7-6, 3-6, 7-6-Sieg mehr Mut, um die Entscheidung zu treffen und den Sieg unentschieden mit 2:1 zu bestreiten.

„Es ist eine tolle Leistung, die Mannschaft mit der Nummer 1 der Welt zu schlagen“, sagte der deutsche Kapitän Michael Kohlmann. „Vor der Auslosung dachten wir alle, wir hätten eine gute Chance. Wir haben wirklich daran geglaubt und es hat sich ausgezahlt.

Serbien könnte noch ins Viertelfinale einziehen, in dem zwei Finalisten mit den sechs Gruppensiegern stehen. Aber Deutschland kann seinen Platz als Sieger der Gruppe F mit einem Sieg über Österreich besiegeln, das Serbien bereits geschlagen hat.

Deutschland spielte in Innsbruck aufgrund von Virusbeschränkungen der österreichischen Behörden ohne Publikum und übernahm die Führung, als Dominik Koepfer Filip Krajinovic 7:6, 6:4 besiegte.

Djokovic besiegte Struff 6-2, 6-4 im 50. Davis-Cup-Spiel der Serben. Nach einer kurzen Pause war er zurück zum Doppel, das über zwei Stunden dauerte.

„Wir müssen bis morgen warten und sehen (ob wir vorankommen),“ sagte der serbische Kapitän Viktor Troicki. „Filip hatte einen harten Schlag, und im Doppel, was soll ich nach diesem Spiel sagen? Eine 7-6 Niederlage im dritten (Satz) und wir hatten viele Chancen. Ich bin immer stolz auf mein Team. Es war nicht unser Tag am Ende. Hoffentlich haben wir noch eine Chance.

ITALIEN-KOLUMBIEN

Italien war das erste Team, das sich seinen Platz unter den letzten Acht sicherte, nachdem es Kolumbien besiegt hatte und zwei Punkte in der Gruppe E holte, die sie sich auch mit den Vereinigten Staaten teilen.

Lorenzo Sonego besiegte Nicolas Mejia mit 6-7, 6-4, 6-2, und Jannik Sinner folgte mit einem 7-5, 6-0 Sieg über Daniel Elahi Galan in den Spielen in Turin.

RUSSLAND-ECUADOR

Zweiter Daniil Medvedev half Russland dabei, Ecuador zu schlagen, und bereitete ein Duell mit Spanien vor, um zu entscheiden, wer die Gruppe gewinnen wird.

Medvedev besiegte Emilio Gómez mit 6:0, 6:2, nachdem er seinen Aufschlag fünfmal unterbrochen hatte, um Russland eine unüberwindbare 2:0-Führung zu bescheren.

„Ich wollte, dass es vom ersten bis zum letzten Punkt des Spiels sauber bleibt und ich freue mich, den Punkt ins Team zu bringen“, sagte der US-Open-Champion.

Andrey Rublev, Fünfter, begann das Spiel mit einem härteren als erwarteten 6-3, 4-6, 6-1 Sieg über Roberto Quiroz. Rublev kehrte zurück, um Aslan Karatsev zu helfen, 6-4, 4-6, 6-4 Doppel gegen Gonzalo Escobar und Diego Hidalgo zu gewinnen.

Titelverteidiger Russland und Spanien haben einen Punkt in der Gruppe A, die in Madrid ausgetragen wird. Sie treffen sich am Sonntag in der spanischen Hauptstadt mit der Erwartung eines guten Publikums.

Auch Großbritannien, Australien und Kasachstan haben am Samstag ihre Auslosung gewonnen.

GROSSBRITANNIEN-FRANKREICH

Großbritannien besiegte Frankreich mit 2:1, nachdem es in Innsbruck beide Einzel gewonnen hatte. Daniel Evans schlug Adrian Mannarino 7-5, 6-4, während Cameron Norrie Arthur Rinderknech 6-2, 7-6 schlug.

Norrie, 12., besiegte ein Dutzend Asse von Rinderknech, nachdem sie ihren Aufschlag zweimal gebrochen hatte. Evans brach dreimal den Aufschlag von Mannarino.

Rinderknech hat sich mit Nicolas Mahut zusammengetan, um den Doppelpunkt für Frankreich zurückzugewinnen, indem er Joe Salisbury und Neal Skupski mit 6-1, 6-4 besiegte.

Großbritannien und Frankreich haben einen Punkt in der Gruppe C. Großbritannien trifft auf die nutzlose Tschechische Republik, die bereits am Sonntag gegen Frankreich verloren hat und sich den Einzug ins Viertelfinale sichern kann.

KASACHSTAN-SCHWEDEN

Schweden war einen Sieg davon entfernt, aus der Gruppe B abzurücken, nachdem Elias Ymer im ersten Einzel gegen Kasachstan in Madrid neun Asse hatte, um Mikhail Kukushkin mit 6:3, 7:6 zu besiegen.

Doch sein Bruder Mikael Ymer scheiterte in drei Sätzen gegen Alexander Bublik, bevor die Kasachen das Doppelrückspiel sicherten.

Bublik verlor seinen ersten Satz, erholte sich aber und gewann 3-6, 6-4, 6-0, während er 10 Asse erzielte. Andrey Golubev und Aleksandr Nedovyesov entließen Andre Goransson und Robert Lindstedt dann mit 6:3, 6:3.

Kasachstan kann sein sechstes Viertelfinalspiel gewinnen, wenn es Kanada besiegt, das bereits gegen Schweden verloren hat.

AUSTRALIEN-UNGARN

Australien verhinderte das Ausscheiden, nachdem es in Turin nach hinten gekommen war, um Ungarn mit 2:1 zu dominieren.

Der Ungar Zsombor Piros besiegte John Millman mit 4-6, 6-4, 6-3, aber Alex de Minaur glich aus, nachdem er Marton Fucsovics in mehr als drei Stunden 7-5, 2-6, 7-6 besiegt hatte.

Das australische Paar Alex Bolt und John Peers überdauerte dann Piros und Fabian Marozsan mit 6-3, 6-7, 6-3.

Australien, 28-maliger Sieger, hat einen Punkt aus zwei Unentschieden in Gruppe D. Kroatien hat einen Punkt vor Ungarn, das null hat.

„Es war ein Zermürbungskrieg (für de Minaur)“, sagte Kapitän Lleyton Hewitt. „Im Doppel haben unsere Jungs die Kontrolle, aber im Doppel weiß man nie. Aber ich denke, wir haben es wirklich verdient.

