Der Weg ist nicht der gleiche: Daten löschen, aber richtig

Wenn Sie PCs, Computer oder Festplatten verkaufen oder entsorgen möchten, sollten Sie vorsichtig sein. Denn wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, geben Sie Ihre persönlichen Daten in die falschen Hände.

Wenn der Computer verkauft oder entsorgt werden soll, ist eines wichtig: Sie sollten alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass keine persönlichen Daten mehr in den Tiefen des Systems schlummern, insbesondere wenn Daten von Dritten wie Verwandten enthalten sind oder Geschäftspartner.

Daten auf dem Computer, die über den Papierkorb gelöscht werden, verschwinden in der Regel nur oberflächlich aus der Szene. Aber sie sind immer noch auf der Festplatte. Denn wenn der Papierkorb geleert wird, werden nur die Verweise auf die Daten im Inhaltsverzeichnis der Festplatte gelöscht, warnt das Bundesamt für Informationssicherheit (BSI). Die Daten würden zum Überschreiben freigegeben, dies kann jedoch niemals passieren.

Als erstes sollten Sie prüfen, ob die Festplatte des Computers verschlüsselt ist oder nicht, rät Patrick Bellmer vom Fachportal “Heise Online”. Wenn dies der Fall ist, wie dies bei modernen Apple Macs der Fall ist, müssen Sie lediglich das Benutzerkonto entfernen. Dies geschieht wie beim Zurücksetzen des Smartphones. Die personenbezogenen Daten sind noch vorhanden, “aber so verschlüsselt, dass niemand darauf zugreifen kann”.

Chips bieten Sicherheit und Komfort

Bei Apple-Produkten erfolgt die Verschlüsselung über den T2-Sicherheitschip und ist normalerweise in alle neueren Modelle integriert. Der Benutzer kann sogar den Startvorgang blockieren, beispielsweise bei Diebstahl.

Darüber hinaus gibt es kostenlose Tools, die das Laufwerk mit “Unsinnsdaten” überschreiben, erklärt Bellmer. Dies sind Tools wie “Disk Wipe”, “HD Shredder” oder “DiskPart”, die in Windows-Computer integriert sind, ein Befehlszeilenprogramm zum Partitionieren der Festplatte.

“Disk Wipe” hält, was sein Name verspricht: Es entfernt Daten vollständig von der Festplatte, so dass selbst Profis sie nicht mehr wiederherstellen können. Das Tool kann auch zum Reinigen von USB-Sticks oder SD-Speicherkarten und anderen Mobilgeräten verwendet werden, berichtet “Heise Online”.

Lief eine Systempartition

Die beschriebenen Tools können jedoch die Systempartitionen, auf denen sich das Betriebssystem befindet, nicht löschen. Wenn der Computer verkauft oder entsorgt werden soll, ist es möglicherweise eine gute Idee, diese auch zu entsorgen.

Dazu muss der Computer mit einem sogenannten Live-System oder mit einem Datenvernichter gestartet werden, der das System selbst booten kann. Das Betriebssystem, mit dem der Computer gestartet wird, befindet sich nicht auf der Festplatte, sondern auf einem USB-Stick oder einer DVD. “Darik’s Boot and Nuke” (DBAN) ist ein solches Programm.

Während diese Methode eine klassische Festplatte mit Magnetplatten, das sogenannte Festplattenlaufwerk (HDD), dauerhaft “abflacht”, ist für moderne Solid-Disk-Laufwerke (SSD), die mit Speicherchips arbeiten, ein anderer Ansatz erforderlich. Hier sollte der Befehl Secure Erase zum sicheren Löschen über das SSD-Verwaltungsprogramm des SSD-Herstellers ausgeführt werden. Alternativ empfiehlt das BSI das Programm “Parted Magic”, mit dem auch Daten wiederhergestellt werden können.

Smartphones sind meist verschlüsselt

Im Gegensatz dazu ist das Aufräumen von Smartphones besonders einfach, sagt Patrick Bellmer. “Die Daten werden in verschlüsselter Form auf allen Geräten der letzten vier oder fünf Jahre gespeichert. Ohne Benutzerkonto kann niemand darauf zugreifen.” Dies gilt zumindest seit iPhones von iOS 8 und Googles mobilem Betriebssystem Android von Version 6. Seit Android 10 hat Google auch Hersteller aufgefordert, die Verschlüsselungsoption mithilfe der Werkseinstellungen zu aktivieren.

Tools zum Überschreiben von Daten sind auch für Smartphones verfügbar. Das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen reicht jedoch normalerweise aus, sagt Bellmer. Eines sollte jedoch nicht vergessen werden: Es ist wichtig, die SD-Karte vor dem Verkauf oder der Entsorgung zu entfernen, sofern eine verfügbar ist.