Der Vorfall eines niederländischen Reporters in der Luft war ein Einzelfall, sagt das IOC

Journalist bei Live-Übertragung durch chinesische Sicherheitskräfte abgeschnitten

Laut NOS hat das IOC den Sender nie kontaktiert

PEKING, 5. Februar (Reuters) – Ein Vorfall, an dem ein niederländischer Reporter mitten in einer Live-Übertragung von chinesischen Sicherheitsbeamten weggeschleppt wurde, war ein isoliertes Ereignis und wird die Berichterstattung ausländischer Medien über die Spiele in Peking nicht beeinflussen, so das Internationale Olympische Komitee ( IOC) sagte am Samstag.

Der Journalist Sjoerd den Daas lieferte am Freitagabend während der Eröffnungszeremonie der Spiele in der chinesischen Hauptstadt seinen Live-Bericht an den öffentlich-rechtlichen Sender NOS, als Sicherheitsbeamte ihn umringten und einer ihn gewaltsam wegzerrte.

Ein anderer Sicherheitsbeamter versuchte, seine Hand vor die Kamera zu halten, während der Reporter versuchte, weiter mit ihm zu sprechen.

Der Sender musste die Verbindung zum Reporter unterbrechen, was den Studiomoderator in den Niederlanden verwirrt zurückließ.

„Offensichtlich haben wir Kontakt mit dem staatlichen Sender NOS aufgenommen, und das war ein unglücklicher Umstand“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams.

„Ich denke, jemand war übereifrig. Er (der Reporter) konnte sehr schnell danach mit Hilfe der dortigen Beamten seinen Beitrag vor der Kamera machen.“

Spielteilnehmer, einschließlich Medien, sind während der Spiele auf einen „geschlossenen Kreislauf“ beschränkt, der die Veranstaltungsorte, das Medienzentrum und die Unterkunft umfasst.

Alle Teilnehmer müssen während der gesamten Dauer der Spiele im Rahmen der Gesundheitsmaßnahmen Chinas in dieser Schleife bleiben, um das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus während des 2. Februars zu minimieren. 4-20 Spiele.

NOS sagte, es habe keinen Kontakt mit dem IOC gegeben.

„Weder das NOS-Management noch die Chefredakteure von News and Sport, unsere olympische Mannschaftsführung in Peking oder unser Korrespondent selbst haben mit irgendjemandem vom IOC über den gestrigen Vorfall gesprochen“, sagte ein NOS-Sprecher.

Den Daas, China-Korrespondent des Senders, sagte, es sei nicht das erste Mal, dass ihm das passiert sei.

„In den letzten Wochen wurden wir, wie auch mehrere ausländische Kollegen, mehrmals von der Polizei daran gehindert oder angehalten, über Themen im Zusammenhang mit den Spielen zu berichten“, sagte er auf Twitter.

Es gab Bedenken darüber, ob besuchende Medien ihre Arbeit in China während der Spiele ungehindert ausüben dürfen.

Aber das IOC hat ihnen wiederholt versichert, dass der mit den chinesischen Gastgebern unterzeichnete Vertrag es jedem Teilnehmer, einschließlich Athleten und Medien, erlauben würde, innerhalb der Schleife frei zu sprechen.

„Diese Dinge passieren, und ich denke, es ist einmalig. Ich hoffe, es ist einmalig, und wir versichern Ihnen, dass Sie innerhalb des geschlossenen Kreislaufs Ihre Arbeit fortsetzen können“, sagte Adams.

