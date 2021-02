Der UN-Botschafter in Myanmar wurde nach einer Rede gegen den Putsch entlassen, als die Armee das Vorgehen gegen Demonstranten verstärkt

Die Polizei eröffnete das Feuer in der südlichen Stadt Dawei, sagte der lokale Politiker Kyaw Min Htike. Die Medien von Dawei Watch berichteten, dass eine Person getötet und mehr als ein Dutzend verletzt wurden.

Die Polizei und der Sprecher des regierenden Militärrates antworteten nicht auf Kommentare.

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten auch wachsende Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in den Städten Yangon und Mandalay.

In einem Video aus dem Bezirk Hledan in Yangon waren Schüsse zu hören. Lokale Medien berichteten, dass mindestens fünf Menschen bei den Zusammenstößen verletzt wurden. Mindestens fünf Studenten wurden am Sonntag bei Protesten in der Innenstadt von Yangon festgenommen. Schüsse waren auch in einer Live-Sendung zu hören, die von lokalen Medien aus der Stadt Tamwe in Yangon in den sozialen Medien veröffentlicht wurde und in der Massen von Demonstranten vor der Polizei flohen.

Das Militär verstärkte am Wochenende sein Vorgehen gegen Anti-Putsch-Demonstranten, als Berichten zufolge Hunderte festgenommen wurden.

Die Zusammenstöße ereignen sich einen Tag, nachdem die regierende Militärjunta den Botschafter des Landes bei den Vereinten Nationen entlassen hat, weil er eine leidenschaftliche Fürsprache an die Generalversammlung der Vereinten Nationen für internationale Maßnahmen den Schlag umkehren

Der Samstag, Das staatliche Fernsehen MRTV kündigte die Entlassung des UN-Botschafters Kyaw Moe Tun an und behauptete, er habe “die Macht und Verantwortung eines ständigen Botschafters missbraucht” und “das Land verraten”.

Kyaw Moe Tun sprach nach seiner Entlassung mit Reuters und sagte, er habe “beschlossen, sich so lange wie möglich zu wehren”.

Myanmar hat 22 erlebt Tage der Proteste seit das Militär des Landes bei einem Staatsstreich am 1. Februar die Macht erobert hat und die demokratisch gewählte Regierung des Zivilführers Aung San Suu Kyi gestürzt hat, der zusammen mit anderen Regierungschefs, darunter Präsident Win Myint, inhaftiert wurde.

Vor der Versammlung in New York am Freitag forderte Kyaw Moe Tun die Militärführer heraus, die jetzt die Kontrolle über das Land haben, und forderte den UN-Sicherheitsrat und die Welt auf, “alle notwendigen Mittel” einzusetzen, um die Menschen in Myanmar zu retten und das Militär zur Rechenschaft zu ziehen . .

“Wir brauchen die bestmögliche Aktion der internationalen Gemeinschaft, um den Militärputsch sofort zu beenden, die Unterdrückung der Unschuldigen zu beenden, die Staatsmacht des Volkes wiederherzustellen und die Demokratie wiederherzustellen”, sagte er.

Kyaw Moe Tun sagte, er habe die Rede im Namen der Regierung von Suu Kyi gehalten, die bei den Wahlen am 8. November einen Erdrutsch gewonnen habe.

Trotzig gab der Botschafter auch den Drei-Finger-Gruß „Hunger Games“ heraus, der von Demonstranten auf den Straßen von Myanmar verwendet und bei den jüngsten Protesten im benachbarten Thailand angenommen wurde.

Der Diplomat erhielt am Ende der Rede einen seltenen Applaus von seinen UN-Kollegen. Die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, lobte die “mutigen” Bemerkungen des Gesandten.

“Die Vereinigten Staaten verurteilen den Militärputsch in Myanmar weiterhin aufs Schärfste”, sagte sie am Freitag vor der Versammlung. “Und wir verurteilen die brutale Tötung unbewaffneter Menschen durch die Sicherheitskräfte.”

Thomas-Greenfield fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten “weiterhin wichtige humanitäre Hilfe leisten werden, einschließlich der Rohingya und anderer gefährdeter Bevölkerungsgruppen in den Staaten Chin, Kachin, Rakhine und Shan”.

“Die Welt sollte den Mut des Vertreters Kyaw Moe Tun begrüßen, im Namen der Menschen in Myanmar und nicht der illegitimen Militärjunta eine so starke Erklärung abzugeben”, sagte Akila Radhakrishnan, Präsident des Global Justice Center, am Freitag.

“Die internationale Gemeinschaft sollte den Willen der Menschen in Myanmar unterstützen, indem sie die CRPH anerkennt und sich weigert, die Militärregierung zu legitimieren, zu normalisieren oder mit ihr zusammenzuarbeiten.”

Die Armee hat ihre verstärkt Vorgehen gegen Anti-Putsch-Demonstranten Samstag mit Hunderten von Verhaftungen, darunter Journalisten.

Eine Aktivistengruppe, die Association for Assistance to Political Prisoners (AAPP), sagte, dass Sicherheitskräfte in Städten im ganzen Land Tränengas, Gummigeschosse, Wasserwerfer und ihre Waffen abgefeuert hätten. Waffen in der Luft, um die Demonstranten zu zerstreuen.

Berichten zufolge wurde in der Innenstadt von Monywa eine Frau erschossen und verwundet, berichtete Reuters unter Berufung auf lokale Medien und einen Nothelfer.

In der größten Stadt Yangon feuerte die Polizei Tränengas und Blitzschläge ab, um eine Gruppe von Demonstranten zu demontieren, die die verschiedenen ethnischen Gruppen Myanmars repräsentierten. Demonstranten sangen vor der Störung Beleidigungen bei der Polizei, sagte ein Zeuge gegenüber CNN. Als sich die Gruppe zerstreute, verfolgte die Polizei die Nachbarschaft.

In einem Dorf am Rande der Hauptstadt Naypyidaw setzte die Bereitschaftspolizei Tränengaskanister ein und feuerte Gummigeschosse in die Luft, um Hunderte von Demonstranten zu zerstreuen.

Die Aktivistengruppe, die Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener (AAPP), gab bekannt, dass am Samstag 854 Personen dokumentiert wurden, die seit dem Putsch vom 1. Februar festgenommen, angeklagt oder verurteilt wurden. Die Gruppe stellte jedoch fest, dass “Hunderte von Menschen” am Samstag in Yangon und anderen Orten festgenommen wurden.