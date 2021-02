Deutschland und Österreich kündigen Round-Robin-Turniere an; Thiem spielbereit | TENNIS.com

Während der Coronavirus-Pandemie werden professionelle Touren unterbrochen, aber der Zeitplan füllt sich mit anderen Wettbewerben. In den kommenden Wochen wurden zwei weitere nationale Veranstaltungen in Deutschland und Österreich angekündigt.

In beiden Ländern wurden die staatlichen Beschränkungen aufgehoben, sodass Veranstaltungen mit lokalen Akteuren stattfinden können, wenn die Sicherheitsprotokolle eingehalten werden. Die erste ist die Generali Pro Series in Österreich, in zweieinhalb Wochen ein Round-Robin-Wettbewerb mit 16 Männern und 8 Frauen.

Das Hauptfeld der Männer umfasst die Nummer 3 der Welt, Dominic Thiem, mit Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jürgen Melzer, während das Feld der Frauen Barbara Haas und Tamira Paszek umfasst. Das Es wird keine Zuschauer geben, Ballkids oder Linepeople. Es bietet mehr als 150.000 Euro.

Der Deutsche Tennisverband (DTB) hat eine siebenwöchige Serie angekündigt, die am 8. Juni beginnen wird. Dazu gehören ein Männerfeld mit Peter Gojowczyk, Dominik Koepfer, Cedrik-Marcel Stebe und Jan-Lennard Struff sowie ein Frauenfeld mit Laura Siegemund., Anna-Lena Friedsam und andere. Ein voller Die Ankündigung ist geplant für die nächste Woche.

Dies sind weitere ergänzende Veranstaltungen, die in Europa geplant oder angekündigt wurden, darunter ein britischer Männerwettbewerb, der von Jamie Murray während einer der Wimbledon-Wochen ausgerichtet wurde, und eine spanische nationale Meisterschaft, die vom spanischen Verband ausgerichtet wurde.

Es gab vorher eine Männerausstellung in Deutschland, das UTR Pro Match Series in Floridaund eine Frauenausstellung in Belarus.

Eine Reihe von Ausstellungen, die von der Akademie von Moratoglou organisiert werden, könnten nächste Woche beginnen, und andere Turniere in Südfrankreich werden derzeit geprüft. Die üblichen ATP- und WTA-Verbote für das Ausstellungsspiel gelten während der Aussetzung nicht.