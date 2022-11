Der Umgang mit China muss sich ändern – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

BERLIN – Berlin muss seinen Umgang mit China ändern, da das Land auf eine offener „marxistisch-leninistische“ politische Bahn zurückkehrt, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. in einem Editorial geschrieben Donnerstag.

In seinem Artikel für POLITICO und die In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verteidigte Scholz seine Reise nach China am Donnerstag, betonte aber, dass deutsche Unternehmen Maßnahmen ergreifen sollten, um „riskante Abhängigkeiten“ in industriellen Lieferketten zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf „fortschrittliche Technologien“. Scholz stellte fest, dass Präsident Xi Jinping bewusst eine politische Strategie verfolge, internationale Unternehmen von China abhängig zu machen.

„Das Ergebnis des soeben zu Ende gegangenen Kongresses der Kommunistischen Partei ist eindeutig: Die Bekenntnisse des Marxismus-Leninismus nehmen einen viel größeren Platz ein als in den Schlussfolgerungen früherer Kongresse … Wenn sich China ändert, muss sich auch die Art und Weise ändern, wie wir mit China umgehen “, schrieb Scholz.

Deutschland ist heftig kritisiert worden, weil es Europa unter Druck gesetzt hat eine strategisch katastrophale Abhängigkeit von russischem Gas in den letzten Jahren, und Berlin muss sich nun gegen Behauptungen wehren, dass es genau die gleichen Fehler macht, indem es sich auf China als Produktionsstandort und Handelspartner verlässt.

Während Scholz gegenüber China einen Hinweis zur Vorsicht signalisierte, war er weit davon entfernt, darauf hinzudeuten, dass Deutschland kurz vor einer großen Veränderung in seinen weitgehend komfortablen Beziehungen zu China stünde. Tatsächlich hallte es deutlich wider seine Vorgängerin Angela Merkel darauf bestehen, dass die Vereinigten Staaten (namenlos, aber eindeutig identifiziert) Deutschland nicht in einen neuen Kalten Krieg gegen Peking hineinziehen sollten.

„Ausgerechnet Deutschland, das im Kalten Krieg so schmerzhafte Teilungserfahrungen gemacht hat, hat kein Interesse daran, dass neue Blöcke in der Welt entstehen“, schreibt er. „Für China bedeutet das natürlich, dass dieses Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen und seiner Wirtschaftskraft auch in Zukunft eine Schlüsselrolle auf der Weltbühne spielen wird – so wie es das über weite Strecken in der Geschichte getan hat.“

In einer kaum verhüllten Kritik an Washingtons Politik sagte Scholz, Pekings Aufstieg an die Macht rechtfertige nicht „den Aufruf einiger, China zu isolieren“.

Grundsätzlich bestand er darauf, dass das Ziel nicht darin bestehe, sich von China zu „entkoppeln“ – oder die Produktionsbeziehungen zu kappen. Er fügte jedoch hinzu, dass er eine Behauptung von Präsident Xi „ernst“ nehme, Pekings Ziel sei es, „die Abhängigkeit internationaler Produktionsketten von China zu stärken“.

Scholz plant, am Donnerstagabend für einen eintägigen Ausflug in die chinesische Hauptstadt am Freitag nach Peking zu fliegen, wo er der erste westliche Staatschef sein wird, der Xi seit seiner Wiederernennung trifft, und der erste Staatschef der G7-Gruppe der großen Volkswirtschaften, der ihn besuchen wird China seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.

Auch die Kanzlerin suchte Gegenwehr kritisiert, seine Reise untergrabe ein gemeinsames europäisches Vorgehen in China. Laut französischen Beamten hatte Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, dass er und Scholz zusammen Xi besuchen, um ihre Einheit zu demonstrieren und zu zeigen, dass Peking die europäischen Länder nicht spalten kann, indem es ihre wirtschaftlichen Interessen gegeneinander ausspielt – ein Schritt, den der deutsche Staatschef ablehnte.

„Die deutsche Chinapolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie in die europäische Chinapolitik integriert ist“, schrieb Scholz. „Vor meinem Besuch haben wir daher enge Beziehungen zu unseren europäischen Partnern, einschließlich Präsident Macron, aber auch zu unseren transatlantischen Freunden geknüpft.

Scholz sagte, er wolle, dass Deutschland und die EU mit einem aufstrebenden China zusammenarbeiten – auch in der wichtigen Frage des Klimawandels – anstatt zu versuchen, es abzuriegeln.

Gleichzeitig warnte er Peking davor, keine Politik zu verfolgen, die auf „eine hegemoniale chinesische Herrschaft oder gar eine China-zentrierte Weltordnung“ abziele.

Scholz drängte auch China, damit aufzuhören seine Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine und eine kritischere Haltung gegenüber Moskau einnehmen: „Als ständiges Mitglied der [United Nations] Sicherheitsrates trägt China eine besondere Verantwortung“, schrieb er. „Klare Worte von Peking an Moskau sind wichtig – um sicherzustellen, dass die UN-Charta und ihre Prinzipien respektiert werden.“