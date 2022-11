Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023

Erste Person Action-Rollenspiel atomares Herz wird für werfen Playstation 5, Xbox-Serie, Playstation 4, Xbox Oneund Computer Durchgehen Dampf am 21. Februar 2023, Herausgeber Konzentrieren Sie sich auf Unterhaltung und Entwickler Mundfisch Bekanntmachung. Es wird auch über erhältlich sein Xbox Spielpass.

Neben der Standard Edition wird auch eine Premium Edition erhältlich sein, die das Basisspiel, „Atomic Pass“ (Season Pass), zwei exklusive Waffen-Skins und ein digitales Artbook enthält.

Hier ist eine Vorschau des Spiels über Focus Entertainment:

Um

Willkommen in einer utopischen Welt voller Wunder und Perfektion, in der Menschen in Harmonie mit ihren treuen und leidenschaftlichen Robotern leben.

Naja, früher war das so. Wenige Tage vor der Markteinführung des neuesten Robotersteuerungssystems könnte nur ein tragischer Unfall oder eine globale Verschwörung dies stören…

Der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie und geheime Experimente haben mutierte Kreaturen, furchterregende Maschinen und Roboter mit Superkräften hervorgebracht, die sich plötzlich gegen ihre Schöpfer auflehnen. Nur du kannst sie aufhalten und herausfinden, was hinter der idealisierten Welt steckt.

Kämpfen Sie mit den Kampffähigkeiten, die Ihnen Ihr experimenteller Machthandschuh, Ihr Arsenal an hochmodernen Klingen und Waffen verleiht, in explosiven und hektischen Begegnungen um Ihr Leben. Passen Sie Ihren Kampfstil an jeden einzigartigen Gegner an. Kombiniere deine Fähigkeiten und Ressourcen, nutze die Umgebung und verbessere deine Ausrüstung, um Herausforderungen zu meistern und das Böse auszurotten.

Hauptmerkmale