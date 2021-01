Der übrig gebliebene Weg zur Domestizierung von Hunden

Dr. Lahtinen und ihre Kollegen nehmen den Wettbewerb aus der Gleichung. Im Winter hätten Menschen aus der Eiszeit laut Hunt Pflanzen aufgeben sollen. Aber Menschen können nicht allein mit Protein überleben. Schließlich verhungern sie oder sind mit Eiweiß vergiftet. Sie brauchen Fett, also hätten sie hauptsächlich die fettigen Teile ihrer Beute mit etwas magerem Fleisch gegessen. Wölfe mit unterschiedlichen Verdauungssystemen können einige Zeit von reinem Protein leben.

Die Forscher sagen in ihrer Arbeit, dass tierisches Eiweiß unter menschlichen Arktisjägern bis zu 45 Prozent der im Winter benötigten Kalorien hätte liefern können. Sie berechneten auch die Menge an Protein in Beute, die Wölfen in der Eiszeit zur Verfügung steht, und zeigten, dass sie Protein “jenseits der Grenzen, die Menschen konsumieren können” haben. Menschen und Wölfe jagen ähnliche Arten. Wenn also Menschen dieselben Tiere verzehren würden, hätten sie überschüssiges Protein aus ihren Tötungen.

Menschen, einschließlich moderner Jäger und Sammler, haben die seltsame Angewohnheit, zumindest für eine Weile andere Tiere zu füttern und zu halten. Die Autoren neigen daher zu der Idee, dass verschiedene menschliche Banden gelegentlich einen Wolfswelpen schnappen. Schließlich kamen die beiden Arten zusammen und die neuen Wolfshunde erwiesen sich als nützlich. Einige tausend Jahre später haben wir Pandemie-Welpen.

Die Hypothese ist nur, dass eine Vorstellung davon, was hätte passieren können, keine Demonstration dessen, was passiert ist. Naomi Sykes, eine Zoo-Archäologin an der Universität von Exeter in Großbritannien, die den Artikel zur Veröffentlichung herausgab, glaubte jedoch, die Forscher hätten zwei wichtige Punkte angesprochen. “Das erste ist ihr Vorschlag, dass es zwischen Menschen und Wölfen nur einen minimalen Nahrungswettbewerb gegeben hätte.” Das zweite, sagte sie, war, dass ihre Hypothese “die Idee der Domestizierung” an die Menschen zurückgibt, die die Tiere füttern, anstatt sie zum Essen aufzuziehen.

Sie sagte, archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Domestizierung von Hühnern, Kaninchen, Pferden und anderen Tieren möglicherweise mit den absichtlich gefütterten Tieren begonnen hat. In einigen der frühesten Funde, sagte sie, zeigen alte Knochen, dass Tiere “gepflegt, gepflegt und sogar angebetet und nicht gefressen” wurden.