Der Sonntag lautete: “Die vielen Leben von Steven Yeun”

Es gibt viele Möglichkeiten, “The Daily” anzuhören. Hier ist wie.

Wir wollen von dir hören. Melden Sie sich an und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Schreiben Sie uns unter [email protected] Folgen Sie Michael Barbaro auf Twitter: @mikiebarb. Und wenn Sie an Werbung mit “The Daily” interessiert sind, schreiben Sie uns an [email protected]

Zusätzliche Produktion für The Sunday Read lieferten Carson Leigh Brown, Anna Diamond, Elena Hecht, Desiree Ibekwe, Emma Kehlbeck, Tanya Perez, Kelly Rogers, Margaret Willison und Kate Winslett. Besonderer Dank geht an Mike Benoist, Sam Dolnick, Laura Kim, Julia Simon, Lisa Tobin, Blake Wilson und Ryan Wegner.