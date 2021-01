Der Solar Orbiter der ESA erfasst unwirkliche Bilder von vier Planeten gleichzeitig

Wir leben wirklich an der Schwelle einer bemerkenswerten neuen Ära der Weltraumforschung mit SpaceX-Raketen Knurren fast jeden Monat und internationale Sonden verteilt um die Milchstraße und fängt wundervolle Bilder von Asteroiden, Kometen, Planeten, Monde und unsere eigene helle Sonne.

Bei all den Aktivitäten und der Berichterstattung in den Medien über diese Raumfahrzeuge und Sonden ist es leicht, selbstgefällig oder apathisch gegenüber den Daten und Fotos zu werden, die ihre Missionen auf die Erde zurückbringen. Lassen Sie uns einen Moment innehalten und in den Himmel schauen auf diese schillernden neuen Fotos des Solar Orbiter der NASA / ESA, der unser Sonnensystem durchquert und unseren Heimatstern untersucht.

Das neue Videomaterial unten, zusammengesetzt aus einer Reihe von Fotos, zeigt unglaublich seltene kosmische Gemälde von Erde, Mars und Venus, wobei das schwache Licht von Uranus uns auch aus dem Jenseits blitzt.

Das Solar Orbiter-Video erfasst Venus, Erde und Mars

Diese inspirierenden Bilder wurden am 18. November 2020 von der an Bord von Solar Orbiter installierten SoloHI-Kamera aufgenommen. Venus (links), Erde (Mitte) und Mars (rechts) sind im Vordergrund deutlich sichtbar, im Hintergrund ein Teppich aus leuchtenden Sternen, die alle eingefangen werden, während sich das Raumschiff um die Sonne dreht. Adleraugenastronomen bemerkten auch, dass Uranus die Bühne in der Nähe der Unterkante teilt.

“Solar Orbiter ist das komplexeste Wissenschaftslabor, das jemals gebaut wurde, um die Sonne und den Sonnenwind zu untersuchen und Bilder unseres Sterns näher als jedes andere Raumschiff zuvor aufzunehmen.” ESA-Forscher Notiert. „Der Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) ist eines von sechs Fernerkundungsinstrumenten an Bord der Mission. Während der Fahrtphase werden diese noch für bestimmte Zeiträume kalibriert, ansonsten jedoch deaktiviert. “”

Venus, Erde und Mars bewegen sich leicht im Sichtfeld des SoloHI-Instruments. Die Venus ist das hellste gesehene Objekt und schwebt etwa 30 Millionen Kilometer vom Sonnenorbiter entfernt. Als die Fotos an diesem Tag aufgenommen wurden, betrug die Entfernung zur Erde 156 Millionen Meilen und 206 Millionen Meilen vom Mars. Von Uranus entfernt befindet sich ein einzelner Punkt neben dem offiziellen Timecode.

“Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Solar Orbiter auf dem Weg zur Venus für seinen ersten schwerkraftunterstützten Vorbeiflug, der am 27. Dezember stattfand.” ESA-Wissenschaftler Erklären. “Das Überfliegen von Venus und Erde bringt das Raumschiff näher an die Sonne und kippt seine Umlaufbahn, um unseren Stern aus verschiedenen Winkeln zu beobachten.”