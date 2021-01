Die Schauspielerin und ehemalige Model Cicely Tyson stirbt im Alter von 96 Jahren

Cicely Tyson, eine wegweisende schwarze Schauspielerin und ehemaliges Model, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Tysons Familie gab die Nachricht von seinem Tod am Donnerstagabend über Manager Larry Thompson bekannt.

„Mit schwerem Herzen kündigt Miss Cicely Tysons Familie heute Nachmittag ihren friedlichen Übergang an. Bitte geben Sie der Familie vorerst ihre Privatsphäre “, heißt es in der Erklärung von AP. Es wurden keine weiteren Details angegeben.

Am Dienstag wurde Tysons Memoiren “Just as I Am” veröffentlicht, und vor nur sechs Stunden lautete ein Tweet aus Tysons Konto: “Aufgeregt, mein Buch #JustAsIAm auf @BookSparks 2021 Winter Reading Challenge – Kick-off zu sehen [sic] das neue Jahr mit den besten Büchern dieses Winters!

Tyson, geboren und aufgewachsen in Harlem, Manhattan, wurde von einem Fotografen des Ebony-Magazins entdeckt und begann als Model, das von Grace del Marco Models vertreten wurde bevor sie 1963 als erste schwarze Frau in einer Fernsehserie der Serie “East Side / West Side” mitspielte.

Während der sieben Jahrzehnte ihrer Karriere wurde Tyson für ihre Darstellungen starker schwarzer Frauen bekannt – unter anderem für ihre Oscar-nominierte Rolle als Rebecca Morgan im Jahr 1972 “Sounder”, ein Film über eine Familie, in der schwarze Menschen leben und ihre Kämpfe.

„Die Arten von Rollen, die sie für schwarze Frauen geschrieben haben – nun, ich habe sie nicht gespielt, als ich hungrig war, und ich bin jetzt nicht reich, aber ich werde sie immer noch nicht spielen. Ich habe vier Jahre gewartet, um eine Rolle wie Rebecca zu bekommen, und habe gelernt, dass es passieren kann “, sagte sie in einem Artikel von 1973 gegenüber WWD.” Was wir in Filmen über das schwarze Publikum brauchen, ist Balance. Ich sage nicht, dass Bilder wie „Shaft“ ausgemerzt werden sollten – wir alle brauchen Fantasie und Flucht. Aber „Sounder“ hat gezeigt, dass ein guter Film auch Geld verdienen kann. Die Wahl ist wichtig. Das schwarze Publikum hatte vor ‘Sounder’ keine Wahl. “”

Tyson war entschlossen, wirkungsvolle Rollen zu spielen. Sie gewann zwei Emmys für ihre Rolle in dem 1974 erschienenen Fernsehdrama “Die Autobiographie von Miss Jane Pittman”, das 1977 in der bahnbrechenden Miniserie “Roots” erschien, und 1978 spielte sie Coretta Scott King in der Miniserie “King” und Harriet Tubman in „Eine Frau namens Moses. Zuletzt war Tyson 2011 in “The Help” zu sehen und letztes Jahr war sie in dem Netflix-Thriller “A Fall From Grace” zu sehen.

2010 verlieh die NAACP Tyson für seine Leistungen die Spingarn-Medaille. Roslyn M. Brock, damals Präsidentin der NAACP, sagte damals: „Cicely Tysons Beiträge zur afroamerikanischen Kunst und Kultur als Schauspieler und Model sind beispiellos und inspirierend. Frau Tyson war nicht nur eine brillante und revolutionäre Schauspielerin, sondern auch eine überzeugte Verfechterin der Menschen- und Bürgerrechte für alle Amerikaner.

Präsident Barack Obama verlieh Tyson 2016 die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung. Zwei Jahre später erhielt sie als erste schwarze Frau einen Ehren-Oscar.

Sie erzählte Geschichten über das schwarze Leben und schilderte die Realitäten des Bürgerrechtskampfes, der sich auch auf ihren Offscreen-Aktivismus erstreckte.

Irgendwann, als Tyson zu einer Ikone des Stils und der Anmut geworden war, begann sie, Schals und Accessoires für sich selbst herzustellen, und wie WWD 1987 berichtete, erhielten die Gegenstände so viel Lob, dass sie sie für eine Weile ganztägig kreierte. . Das Angebot an Anstecknadeln, Haarschmuck, Schals, Mützen und Abendtaschen, einige davon aus österreichischen Kristallen, war zu dieser Zeit für 10 bis 200 US-Dollar im Großhandel erhältlich.

Tysons Karriere und Leben waren lang und reichhaltig – sie war eine Zeit lang mit dem Jazzmusiker Miles Davis verheiratet – und schien dort zu gedeihen.

Sie sagte einmal: „Ich denke, wenn Sie anfangen zu glauben, etwas erreicht zu haben, haben Sie nichts mehr zu tun. Ich möchte glauben, dass es einen Berg gibt, der so hoch ist, dass ich mein ganzes Leben lang danach streben werde, den Gipfel zu erreichen.