Der Sirius XM SXM-7-Satellit fällt aus, wurde von Maxar gebaut und von SpaceX gestartet

Der von Maxar Technologies für SiriusXM gebaute SXM-7-Satellit ist hier in der Maxar-Produktionsstätte in Palo Alto, Kalifornien, zu sehen.

Ein kürzlich gestarteter Sirius XM-Satellit erlitt “Fehler” bei Vorversuchen im Weltraum, teilte das Unternehmen in einer am Mittwoch eingereichten Wertpapieranmeldung mit. Er hat die Ursache der Störung nicht bekannt gegeben.

“Während der In-Orbit-Tests des SXM-7 traten Ereignisse auf, die zum Ausfall einiger SXM-7-Nutzlasteinheiten führten. Eine Bewertung des SXM-7 ist im Gange. Das Ausmaß der Beschädigung des SXM-7 ist noch nicht bekannt.” Sirius XM sagte in der Akte.

Maxar Technologies baute den Satelliten, den SpaceX dann im Dezember startete. Der Satellit soll das digitale Satellitenfunknetz von Sirius XM mit einem erwarteten Versorgungsgebiet in den USA, Kanada und der Karibik unterstützen.

Ein Sirius XM-Sprecher teilte CNBC mit, die Ursache des Fehlers habe nichts mit dem Start des SpaceX-Satelliten zu tun. Der Sprecher sagte, Sirius XM könne kommunizieren und die Kontrolle über den Satelliten behalten. Sirius XM lehnte es ab zu sagen, ob er glaubte, dass SXM-7 wiederherstellbar wäre.

“Der SXM-7 sollte die bestehende Flotte von SiriusXM-Satelliten ergänzen”, sagte Sirius XM in einer Erklärung. “Der Bau unseres SXM-8-Satelliten ist im Gange und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in die geostationäre Umlaufbahn gebracht.”

Die Sirius XM-Aktie war früher am Tag um 24% gestiegen, gab dann aber den größten Teil der Gewinne auf und stieg bis Mittag um 7%. Die Aktie von Maxar ist gegenüber dem vorherigen Schluss um 8% gefallen.

SpaceX lehnte die Anfragen von CNBC nach Kommentaren ab.

SpaceX startete den SXM-7-Satelliten am 4. Januar mit einer Falcon 9-Rakete, wobei Sirius-XM In-Orbit-Tests des Satelliten startete. Das Unternehmen rechnete nicht mit einer Beeinträchtigung seines derzeitigen Satellitenfunkdienstes, da seine XM-3- und XM-4-Satelliten normal funktionieren und sein XM-5-Satellit sich in der Reserve befindet.

Maxar sagte in seiner eigenen Akte am Mittwoch, dass er Sirius XM “bei der Fehlerbehebung und Diagnose der Situation unterstützt, um das Ausmaß der Beschädigung des SXM-7-Satelliten zu beurteilen”.

“Wir arbeiten eng mit Sirius XM zusammen, um das Problem zu diagnostizieren und mögliche Schäden am Satelliten und seiner Mission zu bewerten. Unser Ziel bleibt es, die Inbetriebnahme des Satelliten sicher abzuschließen und seine Leistung zu optimieren”, sagte ein Maxar-Sprecher bei CNBC in einer Erklärung. .

Sirius XM gab an, insgesamt 225 Millionen US-Dollar Versicherungsschutz für SXM-7 zu haben, der den Satelliten bis zum Start und in seinem ersten Betriebsjahr im Weltraum abdeckt.

“Wir haben die Versicherer dieser Richtlinien über eine mögliche Beschwerde in Bezug auf SXM-7 informiert”, sagte Sirius XM.