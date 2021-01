Die Lagerbestände fallen ... Die Fed verspricht, die Zinsen langfristig niedrig zu halten

NEW YORK (AP) – Aktien fallen an der Wall Street stark, da sich die Anleger auf die Aussichten für die Wirtschaft konzentrieren, während die Coronavirus-Pandemie weiter tobt. Die wichtigsten Indizes fielen am Nachmittag um mehr als 1,5%, was durch Technologieaktien wie die Muttergesellschaft Google und Facebook sowie Aktien von Banken und Unternehmen belastet wurde. Es ist die geschäftigste Woche der vierteljährlichen Gewinnsaison für US-Unternehmen. Apple und Facebook werden ihre Quartalsergebnisse nach der Schlussglocke veröffentlichen. Die Aktien des Videospielehändlers GameStop sind erneut explodiert.

WASHINGTON (AP) – Die Federal Reserve hat zugesagt, ihre Niedrigzinspolitik auch lange nach der Erholung der Wirtschaft von der Viruspandemie beizubehalten. Die Fed sagte in einer Erklärung nach ihrem letzten politischen Treffen, dass sich die Verbesserungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in den letzten Monaten verlangsamt hätten, insbesondere in Branchen, die von der wütenden Pandemie betroffen waren. Fed-Beamte haben ihren kurzfristigen Leitzins nahe Null gehalten und angekündigt, weiterhin Staatsanleihen und Hypotheken zu kaufen, um die langfristigen Kreditzinsen zu begrenzen und die Wirtschaft zu unterstützen.

CUPERTINO, Kalifornien (AP) – Apple fordert iPhone- und iPad-Benutzer auf, ihre Geräte zu aktualisieren, um Sicherheitslücken zu schließen, die von Hackern “aktiv ausgenutzt” werden könnten. Apple hat gestern Software-Updates zur Verfügung gestellt und einen seltenen Hinweis hinzugefügt, der darauf hinweist, dass es sich um eine ernsthafte Bedrohung handelt. Das Unternehmen dankte anonymen Forschern für den Hinweis auf die Sicherheitsanfälligkeit, gab jedoch nur wenige Details zur Art der Bedrohung bekannt. Das Unternehmen sagte, eine der Sicherheitslücken betrifft den „Kern“ der Apple-Betriebssystemsoftware iOS. Zwei weitere betreffen WebKit, die von Safari und anderen Anwendungen verwendete Webbrowser-Engine.

Den Haag, Niederlande (AP) – Europäische und nordamerikanische Cyber-Cops haben sich zusammengeschlossen, um das möglicherweise weltweit größte Netzwerk von Seeding von Malware-Infektionen zu stören sich auf finanziellen Diebstahl einlassen. Behörden in den Niederlanden, Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Litauen, Kanada und der Ukraine nahmen an der internationalen Operation zur Entfernung des Botnetzes Emotet teil. Niederländische Staatsanwälte sagen, dass die Malware erstmals im Jahr 2014 entdeckt wurde und “im Laufe der Jahre zur Lösung für Cyberkriminelle geworden ist”.

Kiew, Ukraine (AP) – Behörden in der Ukraine haben nach eigenen Angaben eine Gruppe von Hackern entdeckt, die Daten von Banken in den USA und mehreren europäischen Ländern gestohlen haben und Schäden in Höhe von schätzungsweise 2,5 Milliarden US-Dollar verursacht haben. Die Generalstaatsanwaltschaft sagte, die Hacker hätten ihren Sitz in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Er sagte in einer Erklärung, dass Hacker Passwörter und Zahlungsdaten von privaten und öffentlichen Banken in den USA, den Niederlanden, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und in Litauen gestohlen hätten. Er nannte die Banken nicht und gab keine weiteren Details an, einschließlich der Frage, ob Verdächtige festgenommen worden waren. Die ukrainischen Behörden haben mit der US-Polizei und Europol zusammengearbeitet.