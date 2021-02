Der Schweizer Skifahrer Gisin beendet die Siegesserie im Shiffrin-Vlhova-Slalom

SEMMERING, Österreich (AP) – Michelle Gisin feierte am Dienstag ihren ersten Weltcup-Sieg und war damit die erste Schweizer Skifahrerin, die seit fast 19 Jahren einen Frauenslalom gewann.

Gisin folgte Mikaela Shiffrin zwei Hundertstelsekunden nach dem ersten Lauf, erzielte jedoch die zweitschnellste Zeit im Finale, als der Amerikaner mit 0,57 auf den dritten Platz zurückfiel.

Gisins Sieg beendete eine Serie von 28 Slaloms, die entweder Shiffrin, der 19 Mal triumphierte, oder Petra Vlhova gewann. Diese Serie begann im Januar 2017.

“Ich habe das unglaubliche Rennen zweier Riesen gebrochen”, sagte Gisin. “Es ist ein perfekter Tag.”

Vlhova lag im sechsten nach dem ersten Lauf fast neun Zehntel zurück, bevor der slowakische Skifahrer, der Gisin in der Gesamtwertung und im Slalom anführt, mit einem letzten Offensivlauf auf den vierten Platz vorrückte.

Vlhova hatte seit Shiffrins letztem Sieg im österreichischen Lienz vor einem Jahr alle fünf Slaloms gewonnen.

“Ich habe sie seit vielen Jahren bewundert”, sagte Gisin und fügte hinzu, dass sein Sieg uns zeigt, dass wir näher gekommen sind und dass es wieder ein Kampf ist. Es ist nicht nur so, als hätten wir zwei Göttinnen und wir versuchen nur, nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Aber wir können dafür kämpfen. Sie haben die Art und Weise, wie wir Ski fahren, verbessert und müssen ihnen daher sehr dankbar sein.

Katharina Liensberger fuhr im letzten Lauf die schnellste Zeit und die Österreicherin setzte sich in Sekunden um 0,11 gegen Gisin durch.

“Es ist verrückt. Es ist einfach unglaublich”, sagte Gisin. “Mein erster Sieg genau acht Jahre nach meinem ersten Weltcup-Rennen genau am selben Ort. Ich bin so glücklich.”

Es war der erste Slalomsieg für die Schweizer Frauenmannschaft, seit Marlies Oester im Januar 2002 bei einem Rennen in Berchtesgaden den Sieg mit Kristina Koznick aus den USA teilte.

Die Schweizer Dürre dauerte 162 Slaloms.

“Es ist gut, dass Wendy (Holdener) und ich nicht mehr über die Möglichkeit, Slaloms zu gewinnen, befragt werden”, sagte Gisin und bezog sich dabei auf ihre Schweizer Teamkollegin.

Holdener holte 24 Slalom-Podestplätze, ohne einen zu gewinnen. Kein anderer Skifahrer, egal ob männlich oder weiblich, hat in einer Disziplin ohne Sieg mehr Ergebnisse unter den ersten drei.

Holdener beendete das Rennen am Dienstag als Fünfter.

Gisin hatte bereits neun Podestplätze bei der Weltmeisterschaft gewonnen, aber es fehlte ihm der Sieg.

Sie gewann jedoch 2018 in Pyeongchang olympisches Gold, vier Jahre nachdem ihre Schwester Dominique Gisin den Sieg mit Tina Maze bei der olympischen Abfahrt in Sotschi geteilt hatte.

“Ich freue mich sehr für Michelle”, sagte Shiffrin. „Ich freue mich sehr, dass Michelle so Ski fährt, und ich liebe es wirklich, diesen Sieg zu erringen. Es gibt es schon lange, also ist es schön, das zu sehen.

Shiffrin, der letzte Fahrer im Rennen, verlor von Anfang an Zeit auf Gisin. Sie war in der Mitte ihres Rennens drei Zehntel hinter der Zeit der Schweiz und konnte die Lücke in der unteren Hälfte nicht schließen.

Das Ergebnis bedeutet, dass Shiffrin zum ersten Mal seit seinem ersten Weltcup-Triumph 2012 in einem Kalenderjahr keinen Slalom mehr gewinnen konnte.

“Ich würde sicher gerne gewinnen, und ich habe wirklich Druck gemacht, aber manchmal funktioniert es, manchmal nicht”, sagt sie. “Die Nacht ist nicht so schlimm.”

Die Amerikanerin war dankbar für einen Podiumsplatz zum Ende des schwierigsten Jahres ihrer Karriere, zu dem eine zehnmonatige Pause nach dem Tod ihres Vaters Jeff Shiffrin im Februar gehörte.

„Es gibt viele positive Dinge, die man heute wegnehmen kann. Es ist ein schrittweiser Prozess “, sagte Shiffrin, die zugab, dass es ihr unangenehm war, auf ihr letztes Rennen zu warten.

„Ich habe nicht sehr gut damit umgegangen, aber es war auch nicht so schlimm. Ich habe versucht, eine gute Intensität einzubringen, und manchmal ist es etwas zu viel “, sagt sie. „Ich versuche mich zu erinnern, wie sich diese Dinge anfühlen, und es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, ich kann das nehmen und mich weiter in die richtige Richtung bewegen.

Federica Brignone, die Shiffrin in der vergangenen Saison als Gesamtsiegerin entthronte, belegte in der schwächsten Disziplin des Italieners den 16. Platz.

Shiffrins US-Teamkollegin Nina O’Brien stellte im Slalom eine persönliche Bestzeit auf und wurde Neunte.

Der Slalom mit Flutlicht fand einen Tag statt, nachdem starke Winde einen Teil des Zielbereichs zwischen zwei Läufen eines Riesenslaloms zerstört hatten, als Böen Sicherheitszäune und Sponsorenbanner wegfegten.

Am frühen Dienstag bauten die Arbeiter das Setup am Ende des Zauberberg-Kurses wieder auf.

Die Frauen-Weltmeisterschaft geht am Sonntag mit einem weiteren Slalom in Zagreb, Kroatien, weiter.

