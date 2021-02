Das französische Dorf erbt 2 Millionen Euro von dem österreichischen Juden, den er während des Zweiten Weltkriegs beherbergte

Der Telegraph

Die irische Regierung will ein Veto gegen die EU-Gesetzgebung zum Nordirland-Protokoll einlegen

Die irische Regierung will ein wirksames Veto gegen alle künftigen EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf das nordirische Protokoll zum Brexit-Vertrag. Dublin forderte das “Frühwarnsystem”, nachdem die Europäische Kommission während ihres Streits mit AstraZeneca Artikel 16 des Abkommens ausgelöst hatte. Brüssel hob die Maßnahme auf, die der Insel Irland nach wütenden Interventionen Großbritanniens und Irlands eine harte Grenze auferlegt hätte. „Es ist in Ordnung, einmal einen Fehler zu machen. Sie lernen aus diesen Fehlern. Und der Fehler, Artikel 16 fast auszulösen, bestand nicht darin, zuerst die Regierung des am stärksten gefährdeten Mitgliedstaats Irland zu konsultieren “, sagte Neale Richmond, irischer Abgeordneter von Dublin Rathdown. „Kein Mitgliedstaat schätzt die Sensibilität des Protokolls mehr als Irland. Es ist wichtig, diesen Mechanismus einzurichten, um sicherzustellen, dass das politische Bewusstsein eines Mitgliedstaats berücksichtigt wird “, fügte Fine Gaels Sprecher für europäische Angelegenheiten hinzu. Die Iren möchten, dass Mairead McGuinness, ihr EU-Kommissar und ihre Botschaft bei der EU, künftige Rechtsvorschriften vor ihrer Formalisierung überprüft, um sicherzustellen, dass sie kein Risiko für den Friedensprozess darstellen. Der Ausschuss, der seine Befugnis, EU-Rechtsvorschriften vorzuschlagen, eifersüchtig schützt, muss noch auf die irische Bitte reagieren. Irische Regierungskreise glauben zunehmend, dass die Kommission dem Vorschlag nicht nachkommen wird, was wahrscheinlich in Form einer formellen Zusage von Brüssel erfolgen würde. Die Ausschussvorsitzende Ursula von der Leyen wich einer direkten Frage aus, ob sie am Freitag Dublin nachgeben würde, und wiederholte stattdessen, dass die Auslösung von Artikel 16 ein Fehler sei. Die irischen Abgeordneten planen nun ein Interview mit Maros Sefcovic, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, der die Umsetzung des Rücknahmeabkommens überwacht. Herr Sefcovic wird am Dienstag im irischen Parlament sprechen und aufgefordert, die Aufsicht von Frau Von der Leyen zu erläutern.