Der russische Oppositionsführer Alexei Navalny wurde am Moskauer Flughafen festgenommen

Alexey Navalny, Führer der russischen Opposition, geht am Samstag, 29. Februar 2019, mit Demonstranten zu einer Kundgebung in Moskau. Die Kundgebung war fünf Jahre nach der Ermordung des Politikers Boris Nemtsov vergangen.

Der russische Oppositionsführer Alexei Navalny wurde am Sonntag nach seiner Rückkehr aus Deutschland auf einem Moskauer Flughafen festgenommen, teilte der Gefängnisdienst mit.

Der Gefängnisdienst sagte, er werde wegen mehrfacher Verstöße gegen die Bewährung und Bewährungsstrafe festgehalten und werde festgehalten, bis ein Gericht über seinen Fall entschieden habe.

Nawalny, der größte und entschlossenste Feind von Präsident Wladimir Putin, hatte die letzten fünf Monate in Deutschland verbracht, um sich von einem Nervenagentenangriff zu erholen, den er dem Kreml zuschrieb. Nawalny beschloss, Berlin freiwillig zu verlassen, und stand nicht unter dem offensichtlichen Druck, Deutschland zu verlassen.

Der Gefängnisdienst gab dies bekannt, nachdem der Flug mit Navalny in der russischen Hauptstadt gelandet war, allerdings auf einem anderen Flughafen als geplant. Es war ein möglicher Versuch, Journalisten und Unterstützer zu überlisten, die Zeuge von Navalnys Rückkehr werden wollten.

Letzte Woche erließ der russische Gefängnisdienst einen Haftbefehl, in dem behauptet wurde, er habe gegen die Bestimmungen der Bewährungsstrafe verstoßen, die er 2014 wegen Unterschlagung verhängt hatte. Der Gefängnisdienst forderte ein Moskauer Gericht auf, die 3,5-jährige bedingte Haftstrafe von Navalny in eine echte zu verwandeln.

Nachdem Navalny am Sonntag in das Flugzeug von Moskau nach Berlin gestiegen war, sagte er über die Aussicht auf seine Verhaftung: “Es ist unmöglich, ich bin ein unschuldiger Mann.”

Der Kreml hat wiederholt seine Rolle bei der Vergiftung des Oppositionsführers bestritten.

Unterstützer und Journalisten aus Navalny waren zum Flughafen Vnukovo in Moskau gekommen, wo das Flugzeug landen sollte, aber es landete am Flughafen Sheremetyevo, etwa 40 Kilometer entfernt. Es gab keine unmittelbare Erklärung für die Flugumleitung.

Die OVD-Info-Gruppe, die politische Verhaftungen überwacht, sagte, dass mindestens 37 Personen am Flughafen Vnukovo verhaftet wurden, obwohl ihre Zugehörigkeit nicht sofort klar war.

Vnukovo hat Journalisten die Arbeit im Terminal verboten und in einer Erklärung letzte Woche erklärt, dass der Umzug auf epidemiologische Bedenken zurückzuführen sei. Der Flughafen hat auch den Zugang zum internationalen Ankunftsbereich blockiert.

Am Sonntag standen Polizeifahrzeuge vor dem Terminal.

Die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta und die sozialen Medien der Opposition berichteten am Sonntag, dass mehrere Anhänger von Navalny in St. Petersburg aus den Zügen nach Moskau entfernt worden waren oder am späten Samstag und frühen Sonntagmorgen nicht mehr einsteigen konnten, einschließlich der Koordinator seiner Mitarbeiter für die russische Region. zweitgrößte Stadt.

Nawalny fiel auf einem Inlandsflug von Sibirien nach Moskau am 20. August ins Koma. Zwei Tage später wurde er von einem Krankenhaus in Sibirien in ein Krankenhaus in Berlin verlegt.

Laboratorien in Deutschland, Frankreich und Schweden sowie Tests der Organisation für das Verbot chemischer Waffen ergaben, dass er einem Nervenagenten aus der Sowjetzeit in Novichok ausgesetzt war.

Die russischen Behörden haben darauf bestanden, dass Ärzte, die Navalny in Sibirien behandelten, bevor es nach Deutschland geflogen wurde, keine Spur des Giftes fanden und die deutschen Behörden aufforderten, den Nachweis seiner Vergiftung zu erbringen. Sie weigerten sich, eine umfassende strafrechtliche Untersuchung einzuleiten, da es an Beweisen mangelte, dass Navalny vergiftet worden war.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Navalny die Aufzeichnung eines Telefonanrufs, den er an einen Mann gerichtet hatte, den er als verdächtiges Mitglied einer Gruppe von Agenten des Federal Security Service (FSB) bezeichnete. der ihn angeblich im August vergiftete und dann versuchte, ihn zu vertuschen. Zum Seitenanfang. Der FSB nannte die Aufzeichnung falsch.

Dies sind die neuesten Nachrichten. Bitte kommen Sie zurück, um Updates zu erhalten.