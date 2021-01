Die Mitarbeiter von Cyberpunk 2077 glaubten nicht, dass das Spiel im Jahr 2020 ausgeliefert werden sollte. Die Demo für 2018 war “völlig falsch” und mehr – Bericht

Ein neuer Bericht hat uns einen tieferen Einblick in die Entwicklung und den Start von gegeben Cyberpunk 2077, mit Kommentaren aus dem Studio, die das umstrittene Schreiben in Frage stellen, nachdem es veröffentlicht wurde.

Gemäß BloombergDie Entwicklung von Cyberpunk 2077 war noch problematischer als vom Studio angedeutet – trotz der monatelangen Verzögerungen, unter denen das Spiel letztendlich litt.

Ein massiver neuer Bericht auf der Website (geschützt durch eine Paywall) bringt die trübe Entwicklung des Spiels auf den Punkt und enthüllt Spannungen zwischen dem Entwicklungsteam und dem Management von CD Projekt. Ein Entwickler sagte Bloomberg, dass die Arbeit an dem Spiel wie “versuchen, einen Zug zu fahren, während die Gleise gleichzeitig vor Ihnen liegen” und “[staff] erwartete, dass das Spiel 2022 fertig sein wird. “

Aus dem Bloomberg-Bericht geht auch hervor, dass die Cyberpunk 2077-Demo, die 2018 Premiere hatte, “fast völlig falsch” war.

“CD Projekt hatte die zugrunde liegenden Spielesysteme noch nicht finalisiert und codiert, weshalb im Endprodukt so viele Funktionen wie Autoüberfälle fehlten”, bemerkte Bloomberg die Demo. “Die Entwickler meinten, die Demo sei eine Verschwendung von Monaten, die für den Aufbau des Spiels hätte aufgewendet werden müssen.”

Adam Badowski, Leiter CD Projekt Studio antwortete Bloomberg und forderte diese Sicht der Ereignisse in einer Folgeerklärung heraus, die gestern Abend (Samstag, 16. Januar) verfasst wurde. Badowski sagt, dass die Demo immer als “work in progress” bezeichnet wurde und dass die Funktionen, die in der Demo, aber nicht im Endspiel erscheinen, während des “Erstellungsprozesses” fehlen.

“Unser Endspiel ist viel besser als diese Demo”, sagte er in der Veröffentlichung.

Ich habe Ihren Artikel und Ihre Tweets gelesen, danke fürs Lesen. Ich habe ein paar Gedanken. https://t.co/T3qACdrnwM pic.twitter.com/wuzy5lXoqQ – Adam Badowski⚡️ (@AdamBadowski) 16. Januar 2021

An anderer Stelle deutet eine weitere verdammte Enthüllung aus dem Bericht darauf hin, dass das Spiel tatsächlich mit der Entwicklung im Jahr 2016 begonnen hat, obwohl der Titel 2012 bekannt gegeben wurde. Dies war hauptsächlich auf eine massive Überarbeitung des Projekts zurückzuführen, als Studio-Chef Adam Badowski übernahm. Titelrichtung und änderte das gesamte Spiel von der dritten Person zur ersten Person.

Dies könnte einen Einblick geben, warum die Mitarbeiter nicht wirklich glaubten, dass das Spiel jemals für das Startfenster 2020 bereit sein würde – und das hat Badowski in seinem Zitat-Tweet nicht angesprochen Jason Schrier und der Bloomberg-Bericht (neben den Vorwürfen einer intensiven Krise in den letzten Monaten vor der Veröffentlichung).

Der Bericht folgt aus eine Videobotschaft von CD Projekt-Mitbegründer Marcin Iwiński, die eine Erzählung bot, die die Ereignisse erklärte, die zum katastrophalen Start von Cyberpunk 2077 führten, und seine rutschige PS4 und Xbox One Version. Iwiński machte die enorme Reichweite des Spiels verantwortlich und stellte fest, dass „die Vielzahl an benutzerdefinierten Elementen, interaktiven Systemen und Mechaniken“ dazu beigetragen hat, dass sich das Spiel auf einigen Plattformen überwältigend und kaputt anfühlte.

Laut dem Bloomberg-Bericht ist dies jedoch nicht ganz richtig – die Entwickler im Studio waren sich der Probleme vor dem Start sehr bewusst, und das Management von CD Projekt wies Bedenken hinsichtlich der Leistung des Titels auf den Maschinen einfach zurück. neueste Generation von den Mitarbeitern aufgezogen.

Die bisherige Reaktion auf Spiele hat Microsoft und Sony dazu veranlasst Ziehen Sie das Spiel in digitalen Läden aus dem Verkauf zurück bis die Probleme behoben sind. CD Projekt Red veröffentlicht a FAQ auf der offiziellen Website des Spiels mit einem Update auf Freier DLCund das versprochene X / S-Korrekturen für PS5 und Xbox Series.

Das Studio versicherte der Öffentlichkeit, dass Entwickler sich nicht mehr erneut auf die obligatorische Krise einlassen müssen, um diese Updates bereitzustellen.

„Das Team arbeitet daran, relevante Korrekturen am Spiel vorzunehmen, ohne dass obligatorische Überstunden erforderlich sind. Die Vermeidung der Verschärfung all unserer zukünftigen Projekte ist eine unserer obersten Prioritäten “, sagte das Studio (obwohl es interessant ist, dass eine Verschärfung in der Spielebranche selten„ notwendig “ist, ist dies meistens der Fall. “Erwartet”).

CD Projekt riskiert eine Geldstrafe Nach einer polnischen Verbraucherschutzuntersuchung zu Cyberpunk 2077. Es bleibt abzuwarten, ob das Studio in der Lage sein wird, den Schaden an seinem Ruf zu reparieren, wenn es sein neuestes Rollenspiel startet.