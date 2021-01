Der Physiker schlägt einen Megasatelliten vor, um Ceres zu umkreisen

Ceres. Bildnachweis: NASA / Jet Propulsion Laboratory



Die Physikerin Pekka Janhunen vom finnischen Meteorologischen Institut hat eine neue Idee entwickelt, um einen anderen Ort als die Erde zu kolonisieren – und es ist nicht der Mond oder der Mars. Stattdessen schlägt Janhunen in einem Artikel auf dem arXiv-Preprint-Server vor, dass Menschen einen riesigen Satelliten bevölkern, der Ceres umkreist, einen Zwergplaneten im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars.





Viel Raum Wissenschaftler haben die Schwierigkeiten und Gefahren des Versuchs, den Mond oder den Mars zu kolonisieren, festgestellt – beide haben extrem feindliche Umgebungen. So viele Menschen vor Ort haben die Idee gefördert, eine Struktur zu bauen, die groß genug ist, um Zehntausende von Menschen irgendwo im Weltraum aufzunehmen. Aber das würde seine eigenen Probleme aufwerfen. Zahlen Sie zum Beispiel für den Bau eines solch gigantischen Projekts und schützen Sie die Bewohner Sonnenstrahlung„Und was ist mit der Schwerkraft und wo würde sich die Struktur befinden? In seinem Artikel schlägt Janhunen vor, dass Ceres ein großartiger Ort wäre, um eine solche Struktur zu errichten, die es zu einem Satelliten machen würde. Er stellt fest, dass eine solche Umlaufbahn nahe genug an der wäre Zwergplanet dass ein 636 Meilen langer Weltraumaufzug Materialien von der Oberfläche zum Satelliten transportieren und wieder versorgen könnte – Ceres hat mehr als genug Stickstoff, Wasser und Kohlendioxid ein solches Geschäft zu unterstützen.

Janhunen hat auch Pläne für den parabelförmigen Satelliten – er stellt sich vor, dass er über eine Meile lang ist und Tausende von miteinander verbundenen zylindrischen Strukturen auf seiner Oberfläche hat, um Menschen aufzunehmen und Platz für ihn zu schaffen andere Notwendigkeiten wie Landwirtschaft und Erholungsgebiete. Er stellt sich auch ein Paar Riesenspiegel vor, um die Energie der Sonne auf beiden Seiten des Satelliten zu nutzen und der Gesamtstruktur eine Muschelform zu verleihen. Er plant auch, mit einer Bevölkerung von 50.000 Menschen zu beginnen. Und er glaubt auch, dass der Großteil des Satelliten aus Material auf der Oberfläche von Ceres gebaut werden könnte. Die Schwerkraft könnte durch einfaches Drehen der Schwerkraft simuliert werden Satellit mit der richtigen Geschwindigkeit.

