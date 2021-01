Hitman 3: Importieren aller Level und Positionen von Hitman 1 und Hitman 2 auf PS5, PS4

Wie du Importieren Sie alle Ebenen und Standorte von Hitman 1 und Hitman 2 im Hitman 3 sicher PS5 und PS4? Mit IO Interactive können Sie die gesamte World of Assassination-Trilogie in Hitman 3 spielen. Dieser Vorgang ist zwar so einfach wie möglich, es sind jedoch einige Komplikationen zu berücksichtigen. Zum Glück als Teil unserer Hitman-Leitfaden 3Wir haben eine vollständige exemplarische Vorgehensweise zusammengestellt, um zu erklären, was Sie tun müssen, um alles in Ihre zu importieren Playstation 5 oder Playstation 4.

Auf dieser Seite: Hitman 3: So importieren Sie alle Ebenen und Standorte aus Hitman 1 Hitman 3: So importieren Sie alle Ebenen und Standorte aus Hitman 2 Hitman 3: Enthalten Hitman 1 und Hitman 2 alle Zwischensequenzen? Hitman 3: Können Sie Ihren Fortschritt aus Hitman 1 und Hitman 2 importieren?

Hitman 3: So importieren Sie alle Ebenen und Standorte aus Hitman 1

Um alle Ebenen und Standorte von zu importieren Hitman 1 im Hitman 3, du wirst das brauchen Hitman 1 GOTY Zugangspass. Dies umfasst die folgenden Ziele: ICA-Einrichtung, Paris, Weisheit, Marrakesch, Bangkok, Colorado, und Hokkaido. Sie erhalten auch die Patient null Kampagne.

So erhalten Sie den Hitman 1 GOTY Access Pass

Sie finden die Hitman 1 GOTY Zugangspass in dem Hitman Store 3 Zunge. Wenn Sie Hitman 1 noch nie besessen haben, können Sie es aus dem Menü auswählen und im Internet kaufen PS Store. Wenn Sie jedoch bereits die beansprucht haben Hitman Legacy Pack 1 im Hitman 2, dann steht es zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wenn Sie haben Hitman 1 aber ich habe das nie behauptet Hitman Legacy Pack 1, Sie müssen dies tun, bevor Sie in importieren Hitman 3. Um diese Installation durchzuführen Hitman 1 entweder auf Blu-ray-Disc oder digital und stellen Sie sicher, dass es vollständig aktualisiert ist. Greifen Sie auf das Spiel zu Geschäft und laden Sie die Hitman Legacy Pack 1. Es spielt keine Rolle, welche Version von Hitman 1 Sie besitzen, da alle Kopien auf die aktualisiert werden Hitman 1 GOTY Edition im Hitman 3 kostenlos. Sobald Sie die erfolgreich beansprucht haben Hitman Legacy Pack 1können Sie die herunterladen Hitman 1 GOTY Zugangspass in dem Hitman Store 3 Registerkarte wie im obigen Absatz beschrieben.

Hitman 3: So importieren Sie alle Ebenen und Standorte aus Hitman 2

Um alle Ebenen und Standorte von zu importieren Hitman 2 im Hitman 3, du wirst das brauchen Hitman 2 Standard Access Pass und möglicherweise die Hitman 2-Erweiterungszugangspass. Der Hitman 2 Standard Access Pass enthält die folgenden Ziele: Hawkes Bucht, Miami, Santa Fortuna, Bombay, Whittleton Creek, Sgail Island, und Himmelstein. Der Hitman 2 Expansion Access Pass enthält die folgenden Ziele: New York, Haven Island, Ghost Port, und Sibirien. das Gold Access Pass für Hitman 2 umfasst sowohl die Hitman 2 Standard Access Pass und die Hitman 2-Erweiterungszugangspass.

So erhalten Sie den Hitman 2 Standard Access Pass und den Hitman 2 Expansion Access Pass

Sie finden die Hitman 2 Standard Access Pass, Hitman 2-Erweiterungszugangspass, und Gold Access Pass für Hitman 2 in dem Hitman Store 3 Zunge. Wenn Sie noch nie besessen haben Hitman 2 oder Hitman 2 Gold Editionkönnen Sie dann das eine oder andere aus dem Menü auswählen und über das kaufen PS Store. Sie können auch die kaufen Hitman 2-Erweiterungszugangspass individuell. Wenn Sie haben Hitman 2, das Hitman 2-Erweiterungspass, oder der Hitman 2 Gold Edition digital stehen sie dann zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wenn Sie haben Hitman 2 Auf einer Blu-ray-Disc müssen Sie sie installieren und sicherstellen, dass sie vollständig aktualisiert ist. Dann müssen Sie zu gehen Hitman Store 2 und laden Sie die Hitman 2 Standard Access Pass. Sobald Sie es erfolgreich in Hitman 2 gesammelt haben, können Sie das herunterladen Hitman 2 Standard Access Pass in dem Hitman Store 3 Registerkarte wie im obigen Absatz beschrieben.

Wenn Sie eine physische Kopie des haben Hitman 2 Gold Edition Auf einer Blu-ray-Disc wird ein Code für die Hitman 2-Erweiterungspass. Verwenden Sie es im PS Store und Sie können die herunterladen Hitman 2-Erweiterungszugangspass von innen Hitman Store 3 Zunge.

Hitman 3: Enthalten Hitman 1 und Hitman 2 alle Zwischensequenzen?

Hitman 3 enthält Vollversionen von Hitman 1 und Hitman 2Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Levels und Orte erfolgreich importieren, beide Spiele in Hitman 3 vollständig spielen können. Dies bedeutet, dass alle Zwischensequenzen, Geschichten, Ziele und Herausforderungen vorhanden sind und andere sind ohne Kompromisse enthalten.

Hitman 3: Können Sie Ihren Fortschritt aus Hitman 1 und Hitman 2 importieren?

Sie können Ihren Fortschritt nur aus importieren Hitman 2 im Hitman 3, aber wenn du gespielt hast Hitman Legacy Pack 1 im Hitman 2dann kann dieser Fortschritt auch gemacht werden. Im Hauptmenü von Hitman 3 finden Sie eine Registerkarte mit dem Titel Bericht. Dadurch gelangen Sie zu einer Webseite, auf der Sie Ihre importieren können Hitman 2 Fortschritte in Hitman 3. Dies schließt Ihre ein Kompetenzniveau, XP, Inventar, und mehr. Denken Sie daran, dass der Abschluss der Übertragung Ihren Hitman 3-Fortschritt zurücksetzt, wenn Sie bereits mit dem Spielen begonnen haben.

Hast du es geschafft zu Importieren Sie alle Ebenen und Standorte von Hitman 1 und Hitman 2 im Hitman 3 sicher PS5 und PS4 nochmal?