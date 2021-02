Der Perseverance Rover der NASA liefert spektakuläre neue Bilder des Abstiegs des Mars

Die NASA hat am Freitag atemberaubende neue Fotos von Perseverance veröffentlicht, darunter eines der Rover, die mit einem Satz Kabel sanft auf die Marsoberfläche abgesenkt wurden. Zum ersten Mal wurde ein solcher Anblick aufgenommen.

Das Foto wurde weniger als 24 Stunden nach der erfolgreichen Landung des Perseverance-Rovers in der Nähe eines alten Flussdeltas veröffentlicht, wo er nach Zeichen des alten Lebens suchen und die vielversprechendsten Gesteinsproben für eine Rückkehr zur Erde in einem Jahrzehnt beiseite legen wird. Die NASA stattete das Raumschiff mit 25 Kameras und zwei Mikrofonen aus, von denen viele während des Abstiegs am Donnerstag eingeschaltet waren.

Das hochauflösende Foto stammt aus einem Video, das von der Abstiegsstufe des Raumfahrzeugs aufgenommen wurde, das den Rover von der Erde transportiert hatte.

Zu diesem Zeitpunkt verlangsamte die Sinkphase mit ihrem sechsmotorigen Jetpack im Rahmen des „Laufkranmanövers“, der letzten Phase der „Landung“, auf eine Geschwindigkeit von etwa 2,7 Stundenkilometern.

Der Rover wird in außergewöhnlichen Details nur 2 Meter über dem Boden gezeigt und durch Kabel abgesenkt, die an einem Laufkran befestigt sind. Der rote Staub wird von den Raketenmotoren aufgewirbelt. Das Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, verspricht in den kommenden Tagen weitere Fotos und möglicherweise auch eine Audioaufnahme des Abstiegs.

“Das haben wir noch nie gesehen”, stellte Flugsystemingenieur Aaron Stehura auf einer Pressekonferenz fest. „Es war großartig und das Team war begeistert. Es gibt nur ein Gefühl des Sieges, das wir einfangen und mit der Welt teilen konnten.

Chefingenieur Adam Steltzner nannte das Bild “ikonisch” und platzierte es dort oben mit Fotos von Buzz Aldrin aus Apollo 11 auf dem Mond, Saturn, gesehen von Voyager 1, und den “Säulen des Himmels”. Kreation des Hubble-Weltraumteleskops.

Eine Reihe von Miniaturbildern wurde bisher veröffentlicht, zu viele, um sie zu zählen, sagte Pauline Hwang, strategische Missionsmanagerin für Oberflächenoperationen. “Das Team war wild”, als sie diese ersten Fotos sah, sagte sie.

Das Bild ist so klar und detailliert, dass die stellvertretende Projektwissenschaftlerin Katie Stack Morgan zunächst dachte, sie betrachte ein Foto einer Animation. “Dann machte ich eine doppelte Aufnahme und sagte: ‘Dies ist der echte Rover!'”

Das Fahrzeug ist bei guter Gesundheit, sagten Beamte, nachdem es auf einer flachen, sicheren Oberfläche im Jezero-Krater mit nur 1 Grad Neigung und relativ kleinen Steinen in der Nähe gelandet war. Derzeit werden die Systeme noch überprüft. Es dauert mindestens eine Woche, bis der Rover losfährt.

Das vor 3-4 Milliarden Jahren überflutete Flussdelta ist etwas mehr als 2 Kilometer entfernt. Wissenschaftler halten es für den wahrscheinlichsten Ort, um Gesteine ​​mit Hinweisen auf vergangene mikroskopische Leben zu finden.

Ein weiteres Foto von Perseverances rechtem Vorderrad in der Nähe von Felsen voller Löcher bringt Wissenschaftler bereits zum Speicheln. Sie können es kaum erwarten herauszufinden, ob diese Gesteine ​​vulkanisch oder sedimentär sind.

Dies ist das neunte Mal, dass die NASA erfolgreich auf dem Mars gelandet ist – und der fünfte Rover.

Wie beim Curiosity Rover 2012, der immer noch 3.750 Kilometer entfernt ist, fotografierte der Mars Reconnaissance Orbiter der NASA die Beharrlichkeit, die unter seinem massiven Fallschirm abstieg. In jedem Fall sahen das Raumschiff und die Rutsche wie Flecken aus.

Die Kameras von Curiosity haben einen Stop-Motion-Film der letzten zwei Minuten seines Abstiegs aufgenommen, aber das Filmmaterial war klein und verschwommen. Die NASA lud die schwerere Beharrlichkeit und ihre Abstiegsstufe mit mehr und besseren Kameras und stellte sicher, dass sie während des gesamten siebenminütigen Tauchgangs in die Marsatmosphäre eingeschaltet waren.

China wird versuchen, im späten Frühjahr seinen eigenen viel kleineren Rover zu landen. Es befindet sich seit 1 1/2 Wochen im Orbit um den Mars. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben letzte Woche auch ein Raumschiff in die Mars-Umlaufbahn gebracht.

Atmosphärischer Einlass

Zehn Minuten vor dem Eintritt in die Marsatmosphäre gab das Raumschiff seine Kreuzfahrtbühne auf, die Treibstofftanks, Radios und Sonnenkollektoren für die Reise lieferte.

Er hatte nur noch ein Schutzspray mit dem Rover und der Abstiegsstufe und feuerte Triebwerke ab, um sicherzustellen, dass sein Hitzeschild nach vorne zeigte.

Auf ungefähr 130 Kilometern über dem Meeresspiegel trat es in die Atmosphäre ein und die Dinge begannen sich zu erwärmen: Die Spitzenerwärmung trat ungefähr 80 Sekunden auf, als die Oberfläche des Hitzeschilds 2370 Grad Fahrenheit (ungefähr 1300 Grad Celsius) erreichte.

Die Beharrlichkeit war sicher im Aerosol verborgen und hielt nur Raumtemperatur aus.

Fallschirm-Einsatz

Nachdem sich das Raumschiff auf weniger als 1.600 Stundenkilometer verlangsamt hatte, war es an der Zeit, den 21,5 Meter breiten Überschallfallschirm auf eine Höhe von 11 Kilometern zu bringen.

Perseverance hat eine neue Technologie namens Range Trigger eingesetzt, die anhand der Position des Fahrzeugs relativ zum Landeplatz den genauen Zeitpunkt des Einsatzes festlegt.

Auf die Frage nach dem kritischsten Ereignis sagte Allen Chen, EDL-Beamter der NASA: „Offensichtlich besteht ein großes Risiko darin, einen Überschallfallschirm zu öffnen.

Um das neue Design auszuprobieren, musste die NASA hier auf der Erde, einem seit den 1970er Jahren inaktiven Forschungsgebiet, umfangreiche Überschall-Fallschirmtests in großer Höhe durchführen.

Hitzeschildtrennung

Dann gab das Raumschiff ungefähr 20 Sekunden nach dem Auslösen des Fallschirms seinen Hitzeschild frei. Der Rover wurde zuerst der Atmosphäre ausgesetzt und verwendete ein Landeradar, um Signale an die Oberfläche zurückzusenden und seine genaue Höhe zu berechnen.

Bei der Mission wurde erstmals eine andere Technologie eingesetzt: das TRN-System (Terrain Relative Navigation), bei dem mithilfe einer speziellen Kamera Oberflächenmerkmale identifiziert und mit einer Karte an Bord verglichen werden, auf der die Ingenieure die Standorte vorprogrammiert haben. Sicherste Landung.

Illustration des Perseverance-Rovers mit seinem Hitzeschild zum Planeten hin, als er seinen Abstieg in die Marsatmosphäre beginnt. (NASA / JPL-Caltech über AP)

“Es gibt unserem Fahrzeug Augen und die Fähigkeit, wirklich zu sehen, wohin es fährt und zu wissen, wo es ist”, sagte Chen.

Motorisierte Abfahrt

In der dünnen Marsatmosphäre senkte der Fallschirm das Fahrzeug nur auf 300 Stundenkilometer – daher musste Perseverance die Rutsche abschneiden, auf die Rückenschale verzichten und Raketentriebwerke zum Entspannen verwenden.

Dies geschah mit einem achtmotorigen Jetpack, das direkt über dem Rover installiert war und etwa 2.100 Meter über der Oberfläche feuerte.

Das Fahrzeug musste sofort kippen, um das Herunterfallen des Fallschirms und der Heckschale zu vermeiden, und setzte dann seine ausgeklügelten Systeme ein, um den Abstieg fortzusetzen.

Skycrane

Noch 12 Sekunden, in einer Höhe von 20 Metern, senkte die raketengetriebene Abstiegsstufe den Rover mit langen Kabeln in einem Manöver, das als „Skycrane“ bezeichnet wird, auf den Boden.

Der Rover blockierte seine Beine und Räder in der Landeposition und landete mit knapp 1,2 km / h, als die Abstiegsstufe startete und seine eigene kontrollierte Landung durchführte.