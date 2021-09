Der Perseverance Rover der NASA bergt den ersten Marsfelsen

Die US-Raumfahrtbehörde NASA sagt, dass ihr Mars-Explorer oder Rover erfolgreich seinen ersten Marsgestein gesammelt hat Stichprobe.

Der Rover, genannt Perseverance, benutzte a Bohren an seinem Roboterarm befestigt, um eine kleine kreisförmige Probe – auch Kern genannt – eines größeren Gesteins auf der Marsoberfläche zu entnehmen.

Die NASA hat die erfolgreiche Kollektion bestätigt in einem Bericht Montag. Die Agentur veröffentlichte auch Fotos der Probe, die etwa so dick wie ein Schreibgerät zu sein scheint.

Nach Abschluss der Bohrungen machte Perseverance weitere Fotos der Probe sowie des Röhrchens, in dem sie aufbewahrt wurde. Die Bilder sind nützlich für Wissenschaftler auf der Erde, die die Probe untersuchen.





Im letzten Schritt transportierte Perseverance das Rohr in einen Lagerbereich im Inneren des Rovers und schloss den Container hermetisch ab. Das luftdichte Verschließen ist ein Verfahren, das den Behälter vollständig verschließt, sodass keine Luft ein- oder austreten kann.

Das Ausdauer-Team teilte die Neuigkeiten auf Twitter. „Es ist offiziell: Ich habe jetzt den ersten Bohrkern, der jemals auf einem anderen Planeten gebohrt wurde, gefangen, versiegelt und gelagert Suche um Proben zurück zur Erde zu schicken. Der Tweet fügte hinzu, dass die Probe “die erste in einer einzigartigen Mars-Rock-Sammlung” war.

Dies war der zweite Fundraising-Versuch für Perseverance. Das erste geschah vor etwa einem Monat. In diesem Test bestätigte die NASA, dass der Rover erfolgreich einen anderen Felsen an einer anderen Stelle auf der Marsoberfläche durchbohrt hatte.

Beim Sammelversuch zeigten die Bilder jedoch, dass das Probenröhrchen leer war. NASA-Ingenieure berichteten später, dass das Gestein, in das der Rover gebohrt hat, nicht stark genug sein muss, um eine Kernprobe zu produzieren. Somit erzeugte der Bohrvorgang nur Staub, der nicht gesammelt werden konnte.

Die letzte Kernprobe – und alle anderen, die von nun an gesammelt werden – werden auf dem Mars aufbewahrt, bis sie in Zukunft wiedergefunden werden können. Missionen auf dem roten Planeten und zur Erde gebracht. Die NASA sagt, es ist Beispielrückkehr vom Mars Mission – die gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation durchgeführt wird – könnte die Gesteinsproben in den 2030er Jahren zur Erde zurückbringen.

NASA-Wissenschaftler Thomas Zurbuchen nannte die erfolgreiche Sammlung einen “wirklich historischen Moment”. Auch Agenturchef Bill Nelson lobte den Aufwand und sagte: „Ich kann es kaum erwarten, die nicht zu glauben Entdeckungen von Perseverance und unserem Team.

Beharrlichkeit landete im Februar am Jezero-Krater, einem Gebiet, von dem Wissenschaftler glauben, dass es die Überreste eines alten Flusssystems sind. Der Hightech-Rover ist auf der Suche nach Spuren uralten mikrobiellen Lebens auf dem Mars.





Beharrlichkeit wurde bei einigen Bemühungen von einem kleinen experimentellen Hubschrauber namens Ingenuity unterstützt. Die Hubschrauber schrieb im April Geschichte, als es das erste Flugzeug war, das einen motorisierten, kontrollierten Flug über einen anderen Planeten durchführte. Bisher hat Ingenuity die Erwartungen übertroffen, 11 Flugtests durchgeführt und dabei geholfen, Gebiete zu identifizieren, die Perseverance erkunden sollte.

Ken Farley ist Projektwissenschaftler im Perseverance-Team. Er sagte, die jüngste Sammelaktion sei der Beginn vieler weiterer für den Rover, der 43 Probenröhrchen zu füllen hat.

„Es gibt noch viel vom Jezero-Krater zu erkunden, und wir werden unsere Reise in den kommenden Monaten und Jahren “, sagte Farley in einer Erklärung. „Wenn wir diese Proben zur Erde zurückbringen, werden sie uns viel über einige der frühen Kapitel in dem Evolution des Mars “, fügte er hinzu.

Ich bin Bryan Lynn.

Bryan Lynn schrieb diese Geschichte für VOA Learning English, basierend auf Berichten von NASA, The Associated Press und Agence France-Presse. Caty Weaver war die Redakteurin.

Wörter in dieser Geschichte

Stichprobe – nm eine kleine Menge von etwas, das Ihnen Informationen über die Sache gibt, aus der es entnommen wurde

Bohren – nicht. ein Werkzeug oder eine Maschine, die verwendet wird, um Löcher in eine harte Substanz zu bohren

Suche – nicht. ein Versuch, etwas dazu zu bringen, etwas Schwieriges zu tun

Mission – nm ein wichtiges Projekt oder eine wichtige Reise, insbesondere eine Reise in den Weltraum

nicht zu glauben – adj. toll, aufregend oder toll

Reise – nm der Akt des Reisens von einem Ort zum anderen

Kapitel – nicht. ein Zeitraum, in dem etwas passiert

Evolution – nicht. die Art und Weise, wie sich die Dinge über Millionen von Jahren entwickeln und allmählich verändern