Der Perseverance Mars Rover der NASA stößt auf ein weiteres Problem: Steine

von der NASA Ausdauer Marsch Vagabund stieß bei seiner Mission, Beweise dafür zu finden, auf ein weiteres Problem altes mikrobielles Leben.

Durch das weitere Sammeln von Proben von Marsgestein und Regolith, die schließlich zur Erde zurückkehren werden, stieß der Rover auf eine „neue Herausforderung“.

„Es sieht so aus, als ob einige kieselgroße Trümmer meinen Roboterarm daran hindern, das Rohr zum Versiegeln/Aufbewahren zu übertragen“, sagt das Perseverance-Team Anfang dieses Monats getwittert.

Jetzt sagt das Mars 2020-Missionsteam der NASA, dass es einen Plan hat, um mit der Blockierung des Bitkarussells des Rovers fertig zu werden: Betriebsaufnahmen, die am vergangenen Wochenende und in der letzten Woche entwickelt und getestet wurden.

„Sobald das terrestrische Experiment abgeschlossen war, begannen wir mit der Umsetzung unserer Minderungsstrategie auf dem Mars“, sagte Jennifer Trosper, Projektmanagerin am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA. schrieb am Freitag. „Am 12. Januar haben wir unter Beharrlichkeit eine detaillierte Untersuchung des Bodens durchgeführt. Dies geschah, damit wir eine gute Vorstellung von den Felsen und Kieseln hatten, die dort bereits vorhanden sind, bevor andere – aus unserem Bit-Karussell – sich ihnen anschließen – so ferne Zukunft.

Mit der Bildgebung begann das Team mit dem Roboterarm ein Manöver, von dem sie „nie gedacht hätten, dass wir es jemals erreichen würden“.

Der Inhalt seiner letzten ausgehöhlten Gesteinsprobe – des sechsten Gesteinskerns – wird in einem „ziemlich einfachen Prozess“, wie Trosper es nannte, auf die Marsoberfläche gebracht.

Das Team schickte am Donnerstag und Freitag Befehle an den Roboterarm des Rovers.

„Ich nehme an, Ihre nächste Frage lautet: ‚Warum leeren Sie den Inhalt des Probenröhrchens?‘ Die Antwort ist, dass wir uns derzeit nicht sicher sind, wie viel hohler Felsen sich noch in Rohr 261 befindet (siehe unten), wir könnten sehr gut versuchen, ‚Issole‘ (den Felsen, von dem diese Probe genommen wurde) erneut zu graben“, sagte sie.

Weitere Befehle sollten am Freitag gesendet werden, um den Rover anzuweisen, Zwei-Bit-Karussell-Rotationstests durchzuführen, die an diesem Wochenende durchgeführt werden.

„Unsere Erwartung ist, dass diese Rotationen – und alle nachfolgenden Kieselbewegungen – dazu beitragen werden, unser Team zu führen und ihm die notwendigen Informationen zum weiteren Vorgehen zu liefern. Um jedoch gründlich zu sein, befehlen wir dem Rover auch, einen zweiten Satz zu nehmen von Einzelbildern, nur für den Fall, dass sich ein oder mehrere Kieselsteine ​​lösen“, fuhr Trosper fort.

Sie sagte, das Team erwartet, dass Bilder und Daten von beiden Tests bis zum 18. Januar zur Erde gesendet werden.

„Das Perseverance-Team untersucht alle Facetten des Problems, um sicherzustellen, dass wir diese felsigen Trümmer nicht nur beseitigen, sondern auch ein ähnliches Wiederauftreten bei zukünftigen Probennahmen verhindern. Im Wesentlichen lassen wir bei der Suche nach diesen vier Kieselsteinen nichts unversucht “, schloss Trosper.

Perseverance stieß bei seinem ersten Sampling-Versuch ebenfalls auf ein Problem. im August.