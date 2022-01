Der pensionierte Top-Wissenschaftler der NASA, Jim Green, sagt, wir können den Mars terraformieren

Oh ja, ich hätte ihn gerne früher gesehen, aber das würde nicht passieren. Es gibt bestimmte Missionsreihen, die so umfangreich sind, dass sie strategische Missionen genannt werden. Dazu müssen sich die Sterne ausrichten. Sie müssen es vorschlagen, starke Argumente vorbringen, zur NASA-Verwaltung gehen und es dann dem Kongress vorlegen. Jedes Jahr schlug ich eine Europa-Mission vor. Jährlich. Die Verwaltung war nicht daran interessiert, nach Europa zu gehen.

Die Federn auf Europa haben die Europa-Mission ermöglicht. Ich war 2013 auf einem Treffen der American Geophysical Union. Mehrere Wissenschaftler wollten einen Vortrag halten über finden Sie einen Elan mit Hubble auf Europa, und ich sage: „Oh, mein Gott.“ Ich sagte, es war fantastisch, ich möchte eine Pressekonferenz machen. Ich rief zurück zum NASA-Hauptquartier, und sie waren erfolgreich. Diese Informationen habe ich in die Zentrale mitgenommen und in die Geschichte von Europa aufgenommen. Es war wirklich um die Ecke. Sie sagten: „Wow, vielleicht sollten wir das tun. „

Kongress dagegen entschieden setzen Sie einen Lander auf die Mission. Wollten Sie einen?

Ich würde einen Lander lieben, aber es ist nicht in den Karten. Das macht die Mission zu kompliziert, aber alles, was wir auf Clipper tun, ist der Antrieb eines Landers. Ich bestand darauf, dass wir einen hochauflösenden Imager haben, damit wir beim Überfliegen bestimmter Gebiete die Informationen erhalten, die wir brauchen, um zu sagen: „Lass uns dort landen, und es ist sicher.“ Europa hat ein wirklich gefährliches Terrain. Wenn wir also nicht die hochauflösenden Bilder bekommen, werden wir nie landen können.

Sie wollen einen Schritt machen, aber keinen großen Schritt. Sie scheitern, wenn Sie dies tun. Viking ist dieses Beispiel, wo wir einen Schritt zu groß gemacht haben. Wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten, wir wussten nicht genug über Böden oder die Giftstoffe in Böden. Wir hatten in der Vergangenheit keine wirklich gute Vorstellung davon, wo sich Wasser auf dem Planeten befand. Es gab 10 Dinge, die wir hätten wissen müssen, bevor wir die beiden Wikinger an die Oberfläche brachten.

Werden Sie im Ruhestand weiter an wissenschaftlichen Arbeiten arbeiten?

Ach, absolut. Ich muss das Mars-Papier erledigen. Ich habe gerade ein Europa-Papier, das ich schreibe. Ich bereite gerade ein Astrobiologiebuch vor. Ich habe einen unstillbaren Appetit auf Wissenschaft.