Hollywood-Schauspieler Daniel Brühl erzählt die komödiantische Geschichte hinter der Darstellung des rätselhaften Niki Lauda im F1-Film

Nachdem die Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen 2021 vorbei ist, haben viele sie mit etwas jenseits von Hollywood verglichen. Dies ist zwar wahr, aber es gab eine Rivalität, die auf die große Leinwand kam – die ikonische F1-Rivalität, die Niki Lauda und James Hunt teilen. Ein unvergessliches Sportdrama, die Schauspieler Daniel Brühl und Chris Hemsworth fangen die polarisierenden Charaktere von Lauda und Hunt im Film „Rush“ brillant ein. Es war jedoch nicht einfach.

Obwohl es für Hemsworth leicht gewesen wäre, den feurigen und charmanten Hunt darzustellen, war Lauda ein Rätsel; ein ernsthafter Mann rund um den Sport. Um der Legende wirklich gerecht zu werden, wollte Brühl ihn also besser kennenlernen,

In einem alten Interview verriet der Schauspieler seine Zeit in Wien mit dem dreimaligen Weltmeister. Der Schauspieler bestand darauf, Lauda zu treffen: „Eobwohl er so undiplomatisch war und ich große Angst hatte, als ich seinen ersten Anruf bekam.

Brühl fährt fort, „Es war sechs Uhr morgens… Ich nahm den Hörer ab und er sagte: ‚Ja, ich denke, wir müssen uns jetzt treffen… bringen Sie einfach Handgepäck nach Wien, falls wir uns nicht mögen, können Sie sich verpissen jetzt.

Später enthüllte er, dass er den Champion zum Lächeln gebracht hatte, ein klares Zeichen dafür, dass er die Prüfung bestanden hat. In der Folge musste er in Wien einkaufen gehen!

Niki Lauda und James Hunt – definieren die Formel 1 in den 70er Jahren

Es war wirklich ein unglaublicher Einblick in das vielfältige Leben von Lauda und Hunt. Außerdem verlagert es das Rampenlicht vom Glamour der Formel 1 auf die Gefahren hinter dem Lenkrad. In der Ära von „Drive to Survive“, in der jede Saison anerkannt wird, war die Meisterschaft 1976 ein weiteres Fußballspiel, das der großen Leinwand würdig war.

Der Österreicher mit dem roten Hut hat sich einmal zu dieser theatralischen Rivalität geäußert. Hunt gewann seinen einzigen Titel mit einem einzigen Punkt Vorsprung, nachdem Lauda zwei Rennen mit Verletzungen durch seinen berüchtigten Sturz verpasst hatte. Trotz der Umstände war es ein Streit, der sich in Respekt verwandelte.

Hunt gewann die Meisterschaft, nachdem er in einem letzten regnerischen Rennen auf dem Fuji Speedway Dritter wurde. Lauda protestierte bei solch schlechten Bedingungen gegen das Rennen und gab deshalb sein Auto nach 1 Runde auf. Obwohl er die Führung hatte, reichte der P3 aus, um Hunt den Punkt zu geben, den er brauchte.

Nach dem Rennen hatte der Brite bemerkt, „Ganz ehrlich, ich wollte die Meisterschaft gewinnen und hatte das Gefühl, dass ich es verdient habe. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Niki es verdient hat, die Meisterschaft zu gewinnen – und ich wünschte nur, wir könnten es teilen. „

Daran erinnernd, artikulierte Lauda: „Das war der netteste Kommentar, den ich je gehört habe. Wir hatten ein respektvolles und angenehmes Verhältnis, das bis in unsere Tage in der Formel 3 zurückreicht. Wir haben uns vertraut. “ Außerdem hat der Film sein Gütesiegel bekommen.„Dieser Film, Rush, ist also gut. Es ist zu 80% richtig, mit ein bisschen Hollywood. „

Lauda und Hunt hatten ihre Zeit, und sie hatten ihre Rivalität. Wird es im Rückblick auf das vergangene Jahr mit einer Saison, die in jedem Rennen Action geboten hat, jemals einen Film für Verstappen und Hamilton geben? Für eine Rivalität, die sich Hollywood wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, wurde die Geschichte auf dem Silbertablett serviert.

