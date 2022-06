Der NASA-Rover Curiosity entdeckt Beweise für uraltes Wasser

In den letzten 10 Jahren hat der Curiosity-Rover das Marsgebiet auf der Suche nach Hinweisen abgesucht potenziell bewohnbare Vergangenheit des Planeten. Kürzlich passierte der autogroße Roboter eine Übergangszone und bewegte sich von einem Gebiet, das einst Seen auf der Oberfläche hatte, zu einem Gebiet, das trockenere Bedingungen für den Roten Planeten bedeutet.

von der NASA Neugier Rover bemerkte die Landschaftsveränderung höher oben auf einem Marsberg, den der Roboter seit 2014 erklimmt. Der 5 Kilometer hohe Mount Sharp ist der zentrale Gipfel des Gale Crater auf dem Mars, den der Rover durch uraltes Wasser erkundet Zeichen. Am Fuße des Mount Sharp sammelte Curiosity Beweise für Tonmineralien entstanden aus Seen und Bächen, die einst durch den Krater Gale flossen. Aber weiter oben auf dem Berg waren diese Bäche offenbar zu Rinnsalen und Sanddünen ausgetrocknet, die sich auf den Sedimenten des Sees gebildet hatten.

Diese sogenannte Übergangszone ist durch den Wechsel von einer tonreichen Region zu einer mit salzigen Sulfatmineralien gefüllten Region gekennzeichnet und könnte möglicherweise eine große Veränderung des Marsklimas bedeuten, die vor Milliarden von Jahren stattfand. Je höher Curiosity auf Mount Sharp klettert, desto weniger Lehm erkennt es und desto mehr Sulfat. Curiosity wird bald damit beginnen, die letzte Gesteinsprobe aus der Übergangszone zu bohren, in der Hoffnung, mehr über die sich ändernde Mineralzusammensetzung des Gesteins in dieser Zone zu erfahren.

„Wir sehen die Seeablagerungen nicht mehr, die wir jahrelang tiefer auf dem Mount Sharp gesehen haben“, sagte Ashwin Vasavada, Wissenschaftler des Curiosity-Projekts am Jet Propulsion Laboratory der NASA, in einer Erklärung der NASA. Pressemitteilung. „Stattdessen sehen wir viele Beweise für trockeneres Klima, wie trockene Dünen, die manchmal von Bächen umgeben waren. Dies ist eine große Veränderung gegenüber den Seen, die vielleicht Millionen von Jahren zuvor bestanden haben. .

Der Rover Curiosity hat dieses Panorama einer sulfatierten Region auf dem Mars aufgenommen. Bild : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Das Gebiet, das Curiosity derzeit erkundet, hat auch Hügel, die sich möglicherweise unter trockenen Bedingungen gebildet haben, und diese Hügel sind von großen, windgepeitschten Sanddünen gekennzeichnet, die sich laut Nasa im Laufe der Zeit wahrscheinlich zu Felsen verhärtet haben. Während dieser Zeit fand der Rover auch Hinweise auf Sedimente, die von Wasserströmungen durch die Sanddünen getragen wurden. Diese Sedimente erscheinen jetzt als gestapelte Schichten aus schuppigem Gestein.

Obwohl der Mars heute ein trostloser und trockener Planet ist, glauben Wissenschaftler daran war möglicherweise einst bewohnbar und hatte Seen und andere Gewässer auf seiner Oberfläche. Am Anfang seiner Geschichte , Mars verlor irgendwie einen Teil seiner Atmosphäre und sein Wasser trocknete aus. Verschiedene Robotik Missionen der NASA und anderer Weltraumbehörden haben daran gearbeitet, diese alte Geschichte zusammenzusetzen. Ein neuer Mars-Rover, Perseverance, landete im Februar 2021 auf dem Planeten und war auf der Suche nach Mikrofossilien— konservierte Beweise für uraltes mikrobielles Leben.

Als er sich seinem 10. Geburtstag nähert Jubiläum auf dem Mars zeigt Curiosity erste Alterserscheinungen. Am 7. Juni wechselte Curiosity laut NASA in den gefürchteten abgesicherten Modus, als eine Temperaturmessung wärmere Temperaturen als üblich anzeigte. Der Rover war zwei Tage später wieder im Einsatz, aber NASA-Ingenieure untersuchen immer noch die Ursache des Problems und hoffen, dass es den Betrieb des Rovers nicht beeinträchtigen wird, während er auf eine neue Ära des Weltraums aufsteigt.