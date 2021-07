Der mexikanische Präsident verurteilt Gerüchte über Cyberspionage

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador nimmt am 1. Juli 2021 im Nationalpalast in Mexiko-Stadt, Mexiko, an einer Gedenkfeier zum dritten Jahrestag seines Präsidentschaftssiegs teil. REUTERS / Edgard Garrido

Mexiko-Stadt, 20. Juli (Reuters) – Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador bezeichnete am Dienstag Berichte über angeblich von der Regierung angeordnete Cyberspionage vor einigen Jahren als „beschämend", die ihn, ihn und seine engen Verbündeten ins Visier genommen haben könnten, und sagte, seine Regierung habe dies nicht getan jeden ausspioniert. Die Zeitung Guardian berichtete am Montag, dass unter anderem mindestens 50 Personen in der Nähe von Lopez Obrador möglicherweise von der früheren Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto ins Visier genommen wurden, nachdem sie die Pegasus-Spyware von der israelischen Gruppe NSO gekauft hatten. Weiterlesen Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft sagte am Dienstag, sie plane, einige der neuen Informationen für ihre bereits laufenden Ermittlungen zur Ausspähung von Personen zu verwenden, die die Pegasus-Software verwenden. "Die (neuen) Informationen fließen in die bereits eingeleiteten Ermittlungen ein", heißt es in einer Mitteilung des Amtes. Der Guardian-Bericht basierte auf einem Leck von rund 50.000 Telefonnummern, die von Regierungskunden der NSO-Gruppe für eine mögliche Überwachung ausgewählt wurden. Die Liste, die erstmals von der französischen Non-Profit-Zeitung Histoires interdite und der Rechtegruppe Amnesty International eingesehen wurde, wurde dem Guardian und mehr als einem Dutzend anderer Nachrichtenagenturen zur Verfügung gestellt. Reuters konnte nicht unabhängig bestätigen, ob die Datenschutzverletzung vorliegt oder ob der Vertrag noch aktiv war. Die NSO Group hat Berichte über eine Datenschutzverletzung zurückgewiesen. Pegasus wurde von dem israelischen Unternehmen exklusiv an Regierungskunden auf der ganzen Welt verkauft. Im Jahr 2017 sagte Citizen Lab, eine Gruppe von Forschern mit Sitz an der Munk School of Global Affairs der University of Toronto, dass die Ziele unter anderem die Telefone von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Experten waren, die das Verschwinden von 43 mexikanischen Studenten im Jahr 2014 untersuchten. READ Argentinischer Senat soll über Gesetzesentwurf zur Legalisierung der Abtreibung abstimmen Lopez Obrador warf der Regierung seines Vorgängers vor, von Korruption und Missbrauch geplagt zu sein. Er sagte am Dienstag, wenn der Pegasus-Kontakt noch aktiv sei, müsse dieser abgebrochen werden. Das mexikanische Verteidigungsministerium und die Staatsanwaltschaft waren Kunden der NSO-Gruppe. Berichterstattung von David Alire Garcia und Raul Cortes Fernandez; Bearbeitung von Gareth Jones und Grant McCool