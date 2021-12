Der Meteoritenschauer der Geminiden erreicht heute Abend seinen Höhepunkt; Gute Nachrichten für Himmelsbeobachter in Michigan

Der regelmäßigste Meteoritenschauer des Jahres erreicht heute Abend seinen Höhepunkt. Sieht so aus, als würde der Himmel kooperieren.

Der Himmel über Michigan ist im Dezember größtenteils bewölkt. Heute jedoch stoppte warme Luft aus dem Westen die Entwicklung von Seeeffektwolken. Der erste Schritt für die Michigander, den Geminiden-Meteorschauer zu sehen, ist ein klarer Himmel. Nicht ganz Michigan wird einen klaren Himmel haben. Der südliche und zentrale Teil von Lower Michigan werden die Gebiete unter den sichtbaren Sternen sein.

Hier ist die Wolkenbedeckungsvorhersage für heute Nacht.

Die Wolkenbedeckungsprognose für Montag, den 13. Dezember, um 21 Uhr zeigt den größten Teil der südlichen Hälfte von Lower Michigan mit klarem Himmel.

Die Wolkenbedeckungsvorhersage heute Abend um Mitternacht zeigt die südliche Hälfte von Lower Michigan mit klarem Himmel.

Die Wolkenbedeckungsprognose um 5 Uhr morgens am Dienstag, dem 14. Dezember, zeigt nur den extremen Süden von Lower Michigan mit klarem Himmel.

Die meiste Zeit der Nacht wird die südliche Hälfte von Lower Michigan einen schönen, klaren Himmel haben. Der untere Norden und der obere Bereich werden hohe Wolken haben, die die Sicht auf die Geminiden blockieren könnten.

Todd Slisher, Astronom am Longway Planetarium in Flint, sagte: „In diesem Jahr stört ein heller, zunehmender gewölbter Mond die Sicht in den Abendstunden, daher ist die beste Zeit, um Geminiden-Meteore in diesem Jahr zu sehen, tatsächlich der frühe Dienstagmorgen nach Monduntergang. . „Der Mond geht vor 3 Uhr morgens unter. Die besten Geminiden-Meteorbeobachtungen werden am Dienstagmorgen zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens sein.

Astronomen wie Slisher sagen, dass die Geminiden jedes Jahr einer der beiden besten Meteorschauer sind. Bei maximaler Kapazität konnte man 120 Meteore pro Stunde sehen. Slisher sagt, dass wir eher 20 bis 30 Meteore pro Stunde sehen.

Wenigstens ist es heute Nacht nicht zu kalt, mit Temperaturen um die dreißiger Jahre. Astronomen schlagen vor, auf dem Boden zu liegen und gerade nach oben zu schauen. Es wird einige Zeit dauern, bis sich Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen und Meteore sehen.

Sie können heute Nacht versuchen, Meteore zu sehen, aber das Mondlicht wird es schwieriger machen, sie zu sehen.