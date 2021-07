Der Libanese Hariri gibt die Regierungsbildung auf, vertieft die Krise

Der libanesische Politiker und ehemalige Premierminister Saad Hariri verzichtete am Donnerstag auf sein Mandat, eine Regierung für das Land in der Krise zu bilden, und stürzte den Libanon in noch tieferes Chaos, als seine angeschlagene Währung ein Allzeittief erreichte.

Nach fast neun Monaten ergebnisloser Verhandlungen mit seinem Amtskollegen, dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun, trat Hariri als designierter Premierminister zurück.

Es gibt derzeit keine offensichtliche Alternative zur Besetzung von Hariris Posten, was der zerstörten Wirtschaft des Landes wenig Aussicht auf Erholung lässt.



“Es ist klar, dass wir Seiner Exzellenz dem Präsidenten nicht zustimmen können”, sagte Hariri Reportern nach einem Treffen mit Aoun, das weniger als 20 Minuten dauerte. “Deshalb entschuldige ich mich für die Regierungsbildung.”