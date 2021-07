Österreich “eines der spannendsten Länder Europas” für Orangenweine

Als Geburtsort von Rudolf Steiner, dem Vater des biodynamischen Weinbaus, ist Österreich seit langem führend im biologischen und biodynamischen Weinbau, aber es baut sich auch einen Ruf für Orangenweine auf, wie man es erkundet hat Tafel.

Insgesamt produziert Österreich rund 2,4 Mio. Hektoliter Wein pro Jahr, weltweit relativ wenig, aber vergleichbar mit Ländern wie Griechenland (2 Mio. hl), Ungarn (2 , 9 Mio. hl) und Neuseeland (3,3 Mio. hl).

Die überwiegende Mehrheit der Produzenten sind kleine, strukturierte, familiengeführte Weingüter und eignen sich daher leichter für die Produktion von kleinbäuerlichen, biologischen und biodynamischen Weinen.

Von seinen 46.515 ha Rebfläche wird ein Drittel biologisch angebaut, davon 15 % biozertifiziert und ist damit das Weinbaugebiet mit dem höchsten Anteil an zertifizierten Bio-Weinbergen weltweit.

Weitere 12,4 % der Weinberge sind nach dem 2014 eingeführten Programm des Österreichischen Weinbauverbandes als „nachhaltig“ zertifiziert, das auch der sozialen Verantwortung Rechnung trägt. Weitere 2,77 % sind zertifiziert „biodynamisch“ auf 1290 ha (das Weingut Sattlerhof in der Steiermark wurde kürzlich umgebaut) unter den Organisationen Demeter und Respect – letztere sind ein Zusammenschluss von Winzern, die von Weinbergen in Österreich, Deutschland und Italien geführt werden .

Die restlichen Weinberge (rund 3/4 aller Weinberge in Österreich) werden im „integrierten Weinbau“ bewirtschaftet, einem flexibleren Regelwerk, das den begrenzten Einsatz von Herbiziden und Pestiziden unter strengen Auflagen erlaubt und weitgehend darauf abzielt, Naturschutz und menschliche Gesundheit an die erste Stelle zu setzen. Avantgarde in der Produktion.

ORANGE WEINE

Somit bietet Österreich eine reiche Auswahl an nachhaltig erzeugten Weinen. Aber während Österreich für seinen Eiswein berühmt ist, ist es das wachsende Interesse der Winzer an hautvergorenen (Orangen-)Weinen – Weißweine, die mit längerem Hautkontakt / Mazeration während der Reifung hergestellt wurden. Gärung – das während des österreichischen Weinmarketings auffiel Board’s Crisp & Fresh Tasting.

Maria und Sepp Muster gehörten zu den ersten, die in der Steiermark ernsthaft hautvergorene Weine produzierten, ab dem Jahrgang 2007. Ihr Gelber Muskateller ‘Vom Opok’ 2018 ist ein biologischer, natürlicher und biodynamischer Weißwein, gereift in Fässern aus Muscat Blanc à Petits Grains .

„Ich finde es sehr interessant zu sehen, wie sich die hautvergorene Weißweinherstellung in ganz Österreich verbreitet“, sagt Simon Woolf, Gründer und Chefredakteur von Bordeaux am Morgen und einer von vier Gast-Panelisten, die Österreich als „eines der aufregendsten Länder Europas“ für Orangenweine anpriesen und in die Fußstapfen Italiens und Sloweniens treten.

Woolf stellte eine Verbindung zwischen der Steiermark als Herz der österreichischen Hautfermentationsbewegung und der Nähe zu Slowenien und der Adriaküste her.

„Wir sind nicht weit vom Herzen der Orangenweine in dieser ganzen Ecke der Adria entfernt, wo sie beliebt sind und es ist wirklich interessant zu sehen, wie Leute wie Sepp und Andreas Tscheppe diesen Stil annehmen. Sie alle zeigen, dass Sauvignon Blanc, insbesondere aus der Steiermark, mit der Schale vergoren einen so tollen Charakter besitzt und eine andere Seite dessen zeigt, was diese Traube kann und wie sie das Terroir zum Sprechen bringen kann. Sie haben einen sehr österreichischen Ansatz bei der Orangenweinherstellung.

„Dann hat es sich ins Burgenland ausgebreitet, wo man einen ganz anderen Stil hat, mehr auf Frucht fokussiert, daher denke ich, dass Österreich für mich eines der aufregendsten Länder in Europa für Orangenweine ist. , trotz Slowenien, Italien und so weiter. Es ist toll zu sehen und ich liebe Muster Orangenweine – sehr ernste, sehr strukturierte und komplexe Weine, die man wirklich ewig altern kann.

GELÄNDEMISCHUNGEN

Auch Feldverschnitte oder der Gemischte Satz – Wiens traditioneller Feldwein – haben durch die Weine von Fritz Wieninger, einem der führenden Produzenten des für seine Wiederbelebung als Qualitätswein weithin anerkannten Stils, ebenfalls auf sich aufmerksam gemacht.

Historisch galt der Gemischte Satz meist als „Krugwein“, getrunken in Heurigen. Seit 2006 ist jedoch eine kleine Gruppe von Winzern – WienWein unter der Leitung von Fritz Wieninger – bemüht, das Image des Gemischten Satzes zu verändern, indem sie hochwertige Verschnittweine aus den besten Lagen der Region Wien entwickelt und fördert.

Im Jahr 2013 wurde der Wiener Gemischte Satz Österreichs neunter DAC (Districtus Austriae Controllatus) – das erste Mal, dass Österreich einen Weinstil anstelle einer geografischen Region für den DAC-Status anerkannte.

„Man vergisst leicht, dass wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten von einer Ära entfernt haben, in der sich alles um sortenreine Weine drehte“, fügt Woolf hinzu. „Nehmen wir einen Sauvignon Blanc, einen Chardonnay. Die Idee des Gemischten Satzes, wo es ein Mix aus Freiland, mitgepflanzten und mitfermentierten Sorten ist, war wirklich etwas altmodisch und Leute wie Fritz mussten wirklich viel Arbeit leisten, um das wieder auf den Tisch zu bekommen erkennen, dass dies Qualität und Ausdruck des Terroirs bedeuten kann.

Der Ansatz wurde ursprünglich entwickelt, um Erträge zu schützen und das Risiko bei Ernteausfällen zu minimieren. Typischerweise enthält ein Gemischter Satz unterschiedliche Anteile von Grünem Veltliner, Riesling, Chardonnay, Weißburgunder (Weißburgunder), Welschsriesling, Neuburger, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Traminer und Gelber Muskateller (Gelber Muskateller).

Aber während seine Produktion in seiner Herangehensweise chaotisch und etwas planlos erscheinen mag, ist es alles andere als, bemerkt Woolf.

„Am Gemischten Satz gefällt mir, dass er nicht zufällig ist“, sagt er. „Wir denken an die Idee einer Freiland-Mischung – es ist alles zusammengefügt, alles, was im Weinberg gewachsen ist. Es war nie zufällig. Die Menschen haben diese gemischten Weinberge mit einiger Sorgfalt gepflanzt. Sie wären immer noch 5-10% einer aromatischen Sorte, wie Traminer, um ihm etwas Portwein und ein Gefühl von Frische und Duft in der Nase zu verleihen. Jede Rebsorte spielt eine Rolle und sie werden im Hinblick auf ihre Entwicklung in der endgültigen Mischung in einem Weinberg gepflanzt.

Die Weinberge des DAC Gemischter Satz müssen mindestens drei weiße Qualitätsrebsorten zusammen gepflanzt umfassen und als Wiener Gemischter Satz im Weinregister geführt werden. Die erste Sorte darf nicht mehr als 50 % der Mischung ausmachen und die dritte mindestens 10 %. Der Wein sollte trocken sein, nicht mehr als 12,5% vol und keinen „stark erkennbaren Ausdruck“ von Holz haben. Einzellagenweine, die nach DAC erzeugt werden, müssen mindestens 12,5% vol haben, dürfen nicht trocken sein und dürfen erst ab dem 1. März des auf die Ernte folgenden Jahres freigegeben werden.

„Fritz war auch auf andere Weise innovativ“, fügt Woolf hinzu. „Mir gefällt, was er gemacht hat, indem er mit seinen Kollegen zusammengearbeitet hat, die Qualität gesteigert hat, zuerst auf Bio umgestellt hat – er war in dieser Hinsicht ein Pionier – und jetzt auf Biodynamik. Er hat wirklich alle an sich gezogen und so entwickeln und verbessern sich für mich Weinregionen, dank Leuten wie Fritz, die sagen, dass wir zusammenarbeiten und den Leuten etwas Besonderes zeigen können.

Der biodynamische Gemischte Satz DAC Ried Ulm 2018 von Fritz wird aus Trauben hergestellt, die auf einer alten Seeterrasse mit Wiener Sandsteinuntergrund und hohem Kalkanteil an den Hügeln rund um die Stadt Wien (oben) angebaut werden.

„Es steckt voller interessanter Stücke, die zusammen mehr sind als die Summe der Teile, und das macht einen guten Gemischten Satz aus“, ergänzt Woolf. „Man muss sich nicht auf diese oder eine andere Sorte konzentrieren, es geht darum, wie sie im Weinberg zusammenkommen und diesen schönen, komplexen Wein voller Tiefe und Nuancen ergeben.