Der kasachische Botschafter erörtert die Entwicklung des interparlamentarischen Dialogs mit Belgien

BRÜSSEL. KAZINFORM – Die Botschafterin von Kasachstan in Belgien Margulan Baimukhan traf sich mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses des belgischen Parlaments Eliane Tillieux, bei der die Parteien den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Belgien diskutierten, erfuhr Kazinform aus Pressedienst des kasachischen Außenministeriums.

Der Botschafter sprach von den politischen und sozioökonomischen Reformen in Kasachstan, die von Präsident Kassym-Jomart Tokayev im Rahmen des Konzepts des „hörenden Staates“ eingeleitet wurden. Auch die Themen Impfung in Kasachstan und die Herstellung des kasachischen Impfstoffs QazVac wurden diskutiert.

Frau Tillieux zog eine positive Bilanz des gesellschaftspolitischen Wandels und des Impfstandes der Bevölkerung in Kasachstan.

In Bezug auf den Ausbau der interparlamentarischen Verbindungen zwischen den beiden Ländern stellte die belgische Seite die wachsende Dynamik des interparlamentarischen Dialogs zwischen den beiden Ländern fest. Laut Tillieux Online-Verhandlungen mit dem Vorsitzenden des Majlis des kasachischen Parlaments Nurlan Nigmatulin im Mai 2021 sowie ein trilaterales Treffen zweier Präsidenten des belgischen Parlaments mit dem Vorsitzenden des Majilis am 8. September 2021 in Wien as Teil der 5. Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten hat der Entwicklung des interparlamentarischen Dialogs weitere Impulse gegeben.

Die Parteien begrüßten auch die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den parlamentarischen Freundschaftsgruppen. Das letzte Treffen des Vorsitzenden des Ausschusses für internationale Angelegenheiten, Verteidigung und Sicherheit des Parlaments Majilis Aigul Kuspan mit dem Leiter der interparlamentarischen Gruppe für die Zusammenarbeit Belgien-Zentralasien, Tim Vandenput, fand im Juni 2021 statt.

Im Rahmen der Wirtschaftsdiplomatie begrüßten die Parteien den nächsten Besuch belgischer Unternehmen in Kasachstan, der für November 2021 mit Unterstützung der belgischen Investitionsagenturen AWEX und FIT geplant ist. Heute ist Belgien mit einem belgischen Investitionsvolumen von über 9 Milliarden US-Dollar einer der größten Investoren in der kasachischen Wirtschaft.

Weitere Gesprächsthemen waren die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter in Kasachstan, Hochschulbildung, Ökologie, regionale Sicherheit und die Lage in Afghanistan. Der belgische Politiker wies auf die wichtige Rolle der Frauen im politischen Leben hin und begrüßte die wachsende Zahl von Frauen im kasachischen Parlament und in den politischen Parteien. Darüber hinaus wurden die Lage rund um den Aralsee sowie die Bemühungen Kasachstans zur Bekämpfung des Klimawandels im Rahmen der bevorstehenden Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP-26) erörtert. Auf Fragen verwies der kasachische Diplomat auch auf die internationalen Initiativen des ersten Präsidenten Kasachstans, Nursultan Nasarbajew, zur Nichtverbreitung von Atomwaffen und zum Atomtestgelände Semipalatinsk, dessen 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr geschlossen wird.

Am Ende des Treffens bekräftigte der Botschafter die Einladung der kasachischen Seite an Frau Tillieux und andere belgische Abgeordnete, demnächst Kasachstan zu besuchen.